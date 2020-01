Inaspettata sorpresa per i frequentatori di Stanley Park, a Liverpool, trasformato per una mattina nel centro di allenamento dello Sheffield United, prossimo avversario dei Reds

Metti una mattina di gennaio al parco, a fare una passeggiata con il cane al guinzaglio. Qualcuno che si tiene in forma con una corsetta, chi fa un giro in bicicletta e poi, sul prato… una squadra di Premier League che si allena. Succede a Liverpool, dove chi è solito frequentare Stanley Park, il parco che divide Anfield da Goodison Park (gli stadi di Liverpool ed Everton), si è imbattuto nello Sheffield United al completo, e sicuramente si sarà chiesto cosa stesse succedendo.



Curiosità rimbalzata immediatamente sui social, anche grazie al profilo Twitter @transalpino che ha postato il video del particolare allenamento mattutino della squadra di Chris Wilder, prossima avversaria dei Reds di Klopp, impegno che spiega la presenza dello Sheffield in città ma non quella… al parco. Dove, tra pettorine e cinesini sul prato, in un'atmosfera che ricorda la classica partitella tra amici durante le vacanze, ad un tratto spunta veramente un cane che decide di andare a fare i suoi bisogni proprio dove la squadra si allena.



Un modo comunque per affrontare con leggerezza un impegno come quello contro la capolista che sta dominando il campionato, che arriva peraltro subito dopo aver incontrato il City di Guardiola (2-0 per i Citizens il 29 dicembre). Sicuramente non le gare in cui lo Sheffield si aspetta di fare punti importanti per la sua classifica, dove comunque figura all’ottavo posto, con l’etichetta di rivelazione del campionato. Risultato ottenuto, magari, proprio grazie a questo spirito…