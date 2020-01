Premier League: calendario e orari della 22^ giornata

Weekend di calcio estero su Sky in compagnia dalla Premier League, con 7 incontri in onda su Sky tra il 10 e il 12 gennaio. La partita di cartello di questo turno è in programma a Londra, dove il Tottenham di José Mourinho proverà a fermare la cavalcata praticamente inarrestabile del Liverpool di Jurgen Klopp, che conduce la classifica con 58 punti ed è ancora imbattuto, peraltro con un incontro da recuperare. Sfida importante, anche nel ricordo dell’ultima finale di Champions League (vinta dai Reds 2-0, ndr), soprattutto per gli Spurs, solamente sesti in classifica a quota 30, a sei lunghezze da quel quarto posto che garantisce la partecipazione proprio alla massima competizione europea. Il calcio d’inizio è alle ore 18:30 di sabato, live anche in 4K HDR con Sky Q satellite. La giornata sarà aperta già domani alle 21:00 dall’anticipo tra Sheffield United e West Ham e si chiuderà domenica alle 17:30 con Aston Villa - Manchester City. Questa la programmazione della 22^ giornata di Premier League su Sky.

Venerdì 10 gennaio

ore 21:00 Sheffield United - West Ham, in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno. La telecronaca sarà affidata a Gianluigi Bagnulo, con il commento tecnico di Roberto Gotta.

Sabato 11 gennaio

ore 13:00 “Premier League Live” in diretta su Sky Sport Football, con Federica Lodi e ospite Paolo Di Canio.

ore 13:30 Crystal Palace - Arsenal, in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno. Telecronaca di Federico Zancan.

ore 15:30 “Premier League Live” in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno con Federica Lodi e ospite Paolo Di Canio.

ore 16:00 Everton – Brighton, in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno. Telecronaca di Nicola Roggero.

ore 18:00 “Premier League Live” in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno con Federica Lodi e ospite Paolo Di Canio.

ore 18:30 Tottenham – Liverpool, in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno, disponibile live anche in 4K HDR con Sky Q satellite. Telecronaca di Massimo Marianella.

ore 21:15 Chelsea – Burnley, in differita su Sky Sport Football con la telecronaca di Paolo Ciarravano.

Domenica 12 gennaio

ore 14:30 “Premier Show” in diretta su Sky Sport Football con Federica Lodi e ospite Paolo Ciarravano.

ore 15:00 Bournemouth – Watford, in diretta su Sky Sport Football con la telecronaca di Nicola Roggero.

ore 17:00 “Premier Show” in diretta su Sky Sport Football con Federica Lodi e ospite in studio Paolo Ciarravano.

ore 17:30 Aston Villa - Manchester City, in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno con la telecronaca di Massimo Marianella.