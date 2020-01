Wayne Rooney è tornato al gol in Inghilterra. Dopo la firma a dicembre per il dopppio ruolo di giocatore-assisten coach con il Derby County (con esordio vincente), l'ex centravanti del Manchester United ha ritrovato la rete che in Inghilterra gli mancava da 771 giorni. Era il 18 dicembre 2017, quando Rooney mise la sua firma nel 3-1 dell'Everton sullo Swansea in Premier League.

La gioia dopo oltre due anni

Nel match di Championship tra il Derby County e il Luton Town, Rooney ha trovato la rete utile per aprire le marcature di una partita ricca di gol ma amara per i suoi, sconfitti 3-2 da quella che è di fatto l'ultima forza del campionato. Rete che rappresenta comunque il modo migliore per riprendere confidenza con il calcio di casa sua, dopo la parentesi biennale in MLS (da 51 partite e 25 reti) con la maglia del con il D.C. United. Un nuovo inizio per il centravanti originario di Croxteth, che in carriera ha segnato 208 gol in 491 presenze in Premier League. E che a 34 anni non ha perso l'istinto per dominare in area di rigore.