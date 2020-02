Manchester United-Wolverhampton 0-0: gli highlights. Esordio dal 1' per Bruno Fernandes

Niente da fare per il Manchester United, che non riesce ancora a svoltare. Soltanto un pareggio per i Red Devils, che dopo due sconfitte consecutive nella 25^ giornata di Premier League non vanno oltre lo 0-0 in casa contro il Wolverhampton. Senza Rashford infortunato ma con il nuovo acqusito Bruno Fernandes lanciato subito in campo dal 1', la squadra di Solskjaer prova qualche affondo nel primo tempo ma sbatte sul muro avversario senza creare troppi pericoli a Rui Patricio. Più occupato nella ripresa il portiere dei Wolves, bravo a rispondere a una punizione di Mata dalla lunga distanza e a disinnescare i tentativi di Greenwood e Bruno Fernandes: nonostante l'ammonizione, positivo l'esordio dell'ex Novara e Udinese a Old Trafford. Nel finale un brivido per De Gea, decisivo con un intervento sulla gran botta di Jimenez sul primo palo. Infine l'occasionissima, capitata sulla testa del neo entrato Dalot a pochissimi secondi dal 94': pollone colpito in torsione e a lato di un soffio. Un pareggio finale che non può accontentare lo United: soltanto un punto nelle ultime tre partite di campionato per i Red Devils. La squadra di Solskjaer rimane al sesto posto a quota 35 punti, gli stessi dei Wolves: la zona Champions è ancora distante 6 lunghezze.

Il tabellino

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pereira (72' Greenwood), Fred; Mata (88' Lingard), Bruno Fernandes, James (88' Dalot); Martial. All: Solskjaer

WOLVERHAMPTON (3-4-3): Rui Patricio; Boly, Coady, Saiss; Doherty, Moutinho, Neves, Jonny; Traore (76' Podence), Jimenez (91' Dendoncker), Jota (70' P. Neto). All: Espirito Santo