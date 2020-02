L'agente di Ighalo: "Manchester United? Un sogno che si avvera"

Non solo Bruno Fernandes, il Manchester United chiude il calciomercato invernale con due rinforzi ex Udinese. Ma se il portoghese è volato da Solskjaer al termine di un corteggiamento costato 80 milioni, è sicuramente tra le sorprese del deadline day l'arrivo di Odion Ighalo, dallo Shanghai Shenhua: "Una grandissima soddisfazione per tutti noi", ha parlato Patrick Bastianelli, agente dell'attacante nigeriano, ai microfoni di Sky Sport. "Queste operazioni si giocano sui minuti: bisognava gestire il fuso orario, per fortuna con il mercato inglese avevamo quell'ora in più rispetto all'Italia e alla fine si è concretizzato tutto". Ighalo si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto, la cui cifra è ancora da stabilire tra i due club. Sintomo di una trattativa lampo: sul classe '89 c'era anche l'interesse del Tottenham ma la volontà del giocatore ha fatto la differenza.



"Torna in Premier League da protagonista"

Perché Odion, che esattamente un anno fa rifiutava un offerta del Barcellona, è da sempre tifoso dei Red Devils: "Il club che ha sempre sognato da quando era bambino", conferma il procuratore. "Ora è riuscito ad essere qui e farà di tutto per essere riscattato: ha tutte le qualità per avere impatto in questa squadra, ha fatto benissimo in Cina (46 gol dal 2017, ndr) e soprattutto è un calciatore che sa adattarsi". Oltre all'Udinese e al Cesena in Serie A, il Granada in Spagna e il Watford in Inghilterra. "16 gol nel 2015/2016", come quelli con la nazionale nigeriana, sorride Bastianelli. "Aveva lasciato i gialloneri dopo una grande stagione: ora torna in Premier da protagonista".