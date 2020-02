Il 2-0 del Tottenham sul Manchester City non solo avvicina gli Spurs al Chelsea (che occupa l'ultimo posto utile per l'accesso diretto alla Champions) ma significa anche il successo di Mourinho su Guardiola. Sfida sentitissima quella col catalano, per lo Special One: la vittoria è arrivata in modo molto cinematografico, con il gol del nuovo acquisto Bergwijn a sbloccare il risultato e il raddoppio di Son. Ma sullo 0-0, al 40', il City aveva avuto l'occasione di passare in vantaggio con un calcio di rigore, fallito da Gundogan. Lloris glielo para respingendo e immediatamente salva su Sterling intervenendo con un'uscita sospetta. C'è il check del Var, attimi di tensione per gli Spurs. Il possibile rigore viene negato e la regia inquadra la panchina del Tottenham: Mourinho ridacchia ma Il suo assistente gli fa notare che Sterling era già ammonito e che sarebbe dovuta scattare un'altro giallo per simulazione. Al che Mou cambia espressione, da rilassata per il pericolo scampato a furiosa. Il faccia a faccia con il quarto uomo è tutto un programma.