Brutte notizie in casa Brighton. Tutta colpa di un video che sta circolando sui social e che ritrae quattro giocatori dei “Seagull” beccati a inalare da un palloncino esilarante durante una serata in Spagna, dove alcuni componenti della squadra hanno deciso di trascorrere il loro winter break (una sorta di mini pausa invernale ideata dalla Premier per concedere riposo a un calendario fittissimo). I protagonisti del video incriminato sono Shane Duffy, Pascal Gross, Leandro Trossard e Alireza Jahanbakhsh, tutti giocatori di rilievo della rosa a disposizione di Graham Potter, alle prese con una lotta salvezza che coinvolge almeno 10 squadre e si preannuncia certamente molto combattuta.