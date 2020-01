Il 2020 è cominciato da pochissimo ma potrebbe essere già stato realizzato il gol dell'anno. E' quello che porta la firma del centrocampista Alireza Jahanbakhsh, nazionale iraniano del Brighton. Una rovesciata favolosa, arrivata nel finale della partita giocata in casa contro il Chelsea e che ha consegnato alla squadra di Graham Potter un punto importante per tenere a distanza la zona retrocessione. E' l'84' della partita giocata all'Amex Stadium quando, con i padroni di casa in svantaggio e sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Jahanbakhsh si coordina e sale a 2.13m per andare a colpire il pallone. Come evidenziato dallo Sky Tech commentato da Massimo Marianella, Jahanbakhsh impatta anche leggermente d'estero, con una traoettoria ad uscire che mette del tutto fuori causa il portiere Kapa. Siamo di fronte a una giocata meravigliosa e che fa venire in mente quelle di Cristiano Ronaldo, a partire dal gol realizzato con il Real Madrid in Champions League contro la Juve (sua attuale squadra). Era il 3 aprile 2018. Episodi che di seguito abbiamo messo a confronto.