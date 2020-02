Gli uomini di Arteta ritornano al successo dopo 4 partite. Apre le marcature Aubameyang (15° gol in Premier), la chiude Lacazette. In metto le reti di Pépé e Ozil

54' Aubameyang, 57' Pépé, 90' Ozil, 90+5' Lacazette

ARSENAL (4-3-3): Leno; Bellerin, Mustafi, Luiz, Saka; Ceballos (82' Torreira), Xhaka, Ozil; Pepe, Nketiah (85' Lacazette), Aubameyang. All. Arteta

NEWCASTLE (5-4-1): Dubravka; Lazaro, Fernandez, Lascelles, Clark, Rose; S. Longstaff, Bentaleb, Almiron, Saint-Maximin; Joelinton. All. Bruce

Ammoniti: Xhaka (A)

L'Arsenal supera il Newcastle e ritrova un successo che mancava da 4 partite. All'Emirates Stadium gli uomini di Mikel Arteta mostrano aggressività fin dai primi minuti di gioco, eppure rischiano qualcosa al 14': grande parata di Leno sul tiro da fuori di Longstaff, reso insidioso dalla deviazione di Ceballos. Il primo squillo dell'Arsenal arriva al 21': Xhaka ci prova con il destro a giro, pallone non troppo lontano dall'incrocio dei pali. I Gunners chiudono in crescendo il primo tempo: Ozil regala un ottimo pallone a Aubameyang, che ci prova con il sinistro, trovando l'ottima risposta in presa di Dubravka. Il portiere ospite è meno apprezzabile al 41', quando esce a vuoto su un calcio d'angolo e concede un'ottima occasione a Mustafi, murato da un difensore.

Nella ripresa la squadra di Arteta continua a spingere. Al 50' solo la traversa ferma Nketiah, che ci prova con il destro su pallone di Pépé. E' un'azione che prelude al gol, arrivato 4 minuti più tardi: cross profondo ancora di Pepé, Aubameyang sovrasta Lazaro sul secondo palo e supera Dubravka con un gran colpo di testa. Per il gabonese è il 15esimo gol in questa edizione della Premier League.

L'Arsenal cavalca il momento favorevole e raddoppia dopo appena 3': protagonista in negativo ancora Lazaro, superato secco ancora da Saka, che mette il pallone per il tocco vincente di Pépé. Punteggio che rischia di diventare ancora più severo al 67', quando Aubameyang colpisce la traversa con il suo tentativo di pallonetto.

Anche il Newcastle può recriminare per un legno colpito: è il 75' quando il destro di Saint-Maximin si stampa sul palo. Al 90' ci pensa Mesut Ozil a chiudere i giochi: il tedesco fa partire il contropiede servendo la corsa di Pépé e poi conclude l'azione sull'assist di Lacazette. Primo gol in questa Premier League per l'ex Real Madrid. Nel recupero Lacazette fissa il risultato sul 4-0: pallone basso in mezzo, il francese trova l'angolino con un destro perfetto.

Successo interno che porta l'Arsenal a 34 punti, staccando proprio il Newcastle, che rimane fermo a 31.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA COMPLETA DI PREMIER LEAGUE