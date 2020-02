Aston Villa-Tottenham 2-3, gol e highlights: Son trascina gli Spurs con una doppietta

ASTON VILLA-TOTTENHAM 2-3

9' aut. Alderweireld (T), 27' Alderweireld (T), 45ì+2' Son (T), 53' Engels (A), 94' Son (T)

ASTON VILLA (3-4-3): Reina; Konsa, Engels, Hause; Guilbert, Drinkwater (60' Nakamba), Douglas Luiz, Targett; El Ghazi, Samatta, Grealish. All. Smith

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies; Dier (60' Lo Celso), Winks; Lucas Moura, Alli, Bergwijn; Son. All. Mourinho

Senza Harry Kane le speranze di qualificazione in Champions League del Tottenham sono tutte sulle spalle di Son Heung-Min. Il sudcoreano segna una doppietta all’Aston Villa, sedicesimo centro stagionale, il nono in Premier, e regala il successo agli Spurs (3-2 ai Villans). Tre punti fondamentali per restare agganciati al quarto posto che vale la Champions, arrivati in pieno recupero, al minuto 94. Ora gli Spurs sono quinti a un punto dal Chelsea, che però ha una partita in meno.

Alderweireld fa e disfa, poi ci pensa Son

Partita complicata per il Tottenham, che si fa del male da solo dopo 9 minuti con Alderweireld. Il difensore centrale belga, nel tentativo di anticipare un avversario su un cross dalla destra, segna nella propria porta. Al 27' Alderweireld si riscatta, incrociando perfettamente da dentro l’area dopo un doppio rimpallo. Spurs che compiono il sorpasso prima della fine del tempo: Son si fa parare il rigore da Reina, ma sulla ribattuta non sbaglia una seconda volta. Nel secondo tempo i Villans trovano il 2-2 con Engels. Ma anche in questo caso, come per Alderweireld, il difensore di casa è delizia in attacco e croce in difesa. Al 94' sbaglia l’intervento e lancia in contropiede Son, che si presenta davanti a Reina e lo fredda sul palo opposto. Gol di capitale importanza, il Tottenham è ancora attaccato alla zona Champions.