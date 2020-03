"Se la gente vuole che compri il Newcastle me lo faccia sapere". Boato in sala. Un sorriso per l'imbattuto campione. E le speranze dei tifosi magpies che tornano ad accendersi per un possibile acquisto da parte di "Money" Mayweather del club. Le sue parole sono arrivate durante un evento coi fan proprio a Newcastle, il classico Q&A (question-and-answer) dove il moderatore ha incalzato Mayweather sulla possibilità di comprare il club, ipotesi già nell'aria dal 2018: "In America noi lo chiamiamo soccer, ma il Newcastle United Football Club è sicuramente una squadra incredibile, una gran bella squadra". Dunque il boato arrivato dopo la frase clou ("se la gente vuole che io compri il Newcastle me lo faccia sapere") e le indiscrezioni esclusive del portale TMZ. Secondo gli americani, Mayweather sarebbe infatti "molto interessato" ad acquisire una quota di maggioranza del club, anche se - come precisa sempre TMZ - non c'è ancora stato alcun tipo di negoziazione ufficiale.

Le prime voci nel 2018 e CR7

Floyd Mayweather è uno degli sportivi più ricchi di sempre. Forbes lo ha messo al primo posto della classifica degli atleti più pagati dell'ultimo decennio, con qualcosa come 915 milioni di dollari guadagnati nel corso degli anni, di cui più della metà solo tra il 2015 e il 2017. I soldi difficilmente sarebbero un problema per lui, che però già nel marzo del 2018 (periodo dei primi rumor) aveva avvertito: "Investo con la testa e non con il cuore". Le sue parole, rilasciate al tempo al Sunday Daily Star, erano già state di grande apprezzamento per la città e per il club, anche se poi non se ne fece nulla; compreso dell'acquisto di Cristiano Ronaldo. "È un mio amico e tifoso di vecchia data - disse Mayweather al tempo -, quindi potrei anche riuscire a convincerlo a finire la sua carriera a Newcastle".