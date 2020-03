Prima la notizia della positività al coronavirus dell’allenatore dei Gunners, poi la presa di posizione da parte delle massime organizzazioni calcistiche inglesi di fermare i campionati, compresa la Premier League sospesa fino al prossimo 4 aprile. Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, è risultato positivo al Covid-19, primo caso nel campionato inglese. "Ho fatto il test dopo essere stato male, sarò al lavoro appena mi sarà permesso", le sue parole subito dopo l’ufficialità della notizia. A meno di 24 ore dall’annuncio arrivato proprio dall’Arsenal, l’allenatore dei Gunners ha fatto il punto sulle proprie condizioni di salute tramite un messaggio Instagram: "Ciao a tutti. Grazie per le gentili parole e per supporto. Mi sento già molto meglio. Siamo tutti di fronte a una sfida enorme e senza precedenti. La salute di tutti è l'unica cosa importante in questo momento. Rispettatevi e proteggetevi reciprocamente seguendo le linee guida e supereremo tutto insieme". Arteta conclude il suo messaggio applaudendo la Premier League per la decisione di fermare il campionato: "Complimenti alla Premier League per aver preso la decisione giusta sospendendo le partite. Grazie ancora".