Chelsea, Pulisic e il primo video su Tik Tok: cade mentre palleggia

Il calcio si è fermato anche in Inghilterra, Premier League sospesa a causa dell'emergenza per il coronavirus. Tanti calciatori sono chiusi in casa, tra giornate trascorse in famiglia e allenamenti per mantenere la condizione. Christian Pulisic ha approfittato del suo giardino e del tempo libero per provare a girare il suo primo video su Tik Tok, uno dei social del momento. Ma qualcosa è andato storto. L'attaccante del Chelsea, infatti, dopo aver palleggiato per qualche secondo, è accidentalmente caduto sul pallone finendo a terra in maniera anche abbastanza goffa. Pulisic ha comunque pubblicato il video, esordendo non proprio in maniera impeccabile su Tik Tok.