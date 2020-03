Con il compagno di nazionale positivo al coronavirus e la sua ex squadra in isolamento domiciliare, il fuoriclasse dello United mostra la sua solidarietà durante l'home training: "So già che tutti i provocatori parleranno della maglia bianconera, ma io sto solo facendo il tifo per i miei amici"

Pogba di nuovo alla Juve? Da tempo una voce di mercato. Oggi che i bianconeri sono bloccati dall'emergenza coronavirus (Rugani e Matuidi positivi al tampone, lo staff tecnico e societario in quarantena preventiva), il grande ex ha voluto dimostrare tutta la sua solidarietà durante l'ultimo allenamento postato su Instagram. Con lo 'state a casa' che ormai sta coinvolgendo sempre di più anche il Manchester United e l'Inghilterra: "Il nuovo centro di allenamento si chiama...'Quarantine PP Arena', aperto 24 ore su 24", scherza Pogba. Mentre corre con la maglia della Juve, il 14 di Matuidi sulle spalle: "Supportando i miei amici Blaise, Albin Ekdal (anche il centrocampista della Samp è positivo al Covid-19, ndr) e tutti gli atleti e le persone in tutto il mondo! Siate forti, state a casa e al sicuro". Poi un post scriptum a scanso di equivoci: "So che i provocatori non aspettano altro che parlare della mia maglia della Juve", scrive Paul. "Sto solo facendo il tifo per i miei amici, tutto qui". Il recupero di Pogba dalla serie di infortuni che gli hanno fatto saltare gran parte della stagione procede. Anche dalla 'Quarantine PP Arena'.