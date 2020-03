Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio e ricadute sullo sport

PGA Tour, cancellati altri tornei

Il PGA Tour ha annunciato la cancellazione di altri tornei in calendario per l'emergenza coronavirus nel mondo. L'RBC Heritage (in programma dal 13 al 19 aprile), il Zurich Classic of New Orleans (in programma dal 20 al 26 aprile); il Wells Fargo Championship (dal 27 aprile al 3 maggio) e l'At&T Byron Nelson (4-10 maggio). Posticipato il PGA Championship, che si sarebbe dovuto svolgere dal 14 al 17 maggio