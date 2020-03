In questa situazione di emergenza e con il prosieguo dei campionati che resta ancora in bilico e con una data incerta, i giocatori continuano ad allenarsi nelle rispettive case. Allenarsi individualmente è importante per mantenere lo stato forma, ma probabilmente non è la stessa cosa. Ecco perché alcune società hanno adottato delle vie alternative per seguire i loro progressi e non perdere il feeling di squadra. Il Tottenham ad esempio, come mostrato con un video pubblicato su Twitter, ha pensato bene di creare una sessione di allenamento virtuale: a coordinarli è il preparatore atletico Carlos Lalin, uno dei fedelissimi di Mourinho dai tempi del Real Madrid, che suggerisce l'esercizio fisico da fare e ne monitora l'esecuzione, con tutti i giocatori collegati in video tra loro e con il venezuelano. E così, nella ripresa mostrata dall'account social degli Spurs, si vedono Lucas Moura e compagni alle prese in simultanea con cyclette, attività motorie, pesi e infine un po' di lavoro con la palla. C'è chi segue gli ordini con concentrazione, chi non trattiene le risate vista l'anomala situazione e chi non sembra più reggere i ritmi. È l'allenamento al tempo del coronavirus.