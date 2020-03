14/17 Twitter @VfL_Wolfsburg

Presente ovviamente anche il disinfettante per le mani, disponibile agli ingressi di ciascuna porta. Così Daniel Ginczek, attaccante del Wolfsburg: "Naturalmente tutti preferiremmo giocare a calcio, ma ora dobbiamo accettare la situazione. È nostro compito mantenerci in forma, sia a casa che in piccoli gruppi insieme come siamo ora. La società ha adottato tutte le misure possibili in termini di igiene: noi giocatori sediamo distanti nello spogliatoio, ognuno ha il proprio asciugamano e un tappetino"