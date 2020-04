A tutta Premier su Sky Sport Football: Andy Cole nel Club dei 100, al via Premier Top Gol

Doppio appuntamento con il calcio inglese su Sky Sport Football: seconda settimana del "Club dei 100", ossia i giocatori che hannoo segnato almeno 100 gol in Premier League o che in almeno 100 partite il gol non lo abbiano preso. E stasera il primo episodio di " Premier League Top Gol"

Nomi particolari, nella seconda settimana del Club dei 100, i giocatori che abbiano segnato almeno 100 gol in Premier League o che in almeno 100 partite il gol non lo abbiano preso. Primo tra tutti un sottovalutato, Andy Cole. Sì, sottovalutato nonostante abbia percorso il massimo della sua carriera con il Manchester United: guizzante in area di rigore, acrobatico, determinato, da ex bocciato delle giovanili dell’Arsenal all’affermazione a Newcastle (41 gol nel 1993-94, tra campionato e coppe) ai trionfi con il lo United, specialmente in coppia con Dwight Yorke, i famosi Calypso Boys. Un percorso perlopiù in grandi squadre, come non accadde a Darren Bent, che il suo centinaio (e più) di gol lo realizzò con l’Ipswich Town, il Charlton Athletic, il Sunderland e l’Aston Villa, che lo acquistò nel gennaio del 2011 per 18 milioni di sterline, record del club.

Ribaltando visuale, il portiere, ovvero David James. Un istintivo, atletico, intelligente, appassionato, che ha compiuto una lunga serie di imprese - altrimenti non sarebbe tra i personaggi della serie - e giocato a lungo anche in nazionale, ma che viene fin troppo ricordato per alcuni errori, compreso quello nella finale di FA Cup del 2000 che permise a Roberto Di Matteo di segnare il gol della vittoria del Chelsea contro l’Aston Villa. Calamity James, lo chiamavano, in riferimento a un personaggio a fumetti un po’ sfigato che a sua volta era stato ispirato da Calamity Jane, leggendaria, esagerata pistolera del Vecchio West. Ma se era davvero Calamity perché lo hanno sempre voluto tante squadre e quattro diversi Ct della nazionale?

