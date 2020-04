1/22

Prende il via oggi, martedì 21 aprile, il torneo "ePremier League". Le fasi iniziali andranno avanti fino a venerdì 24, poi sabato 25 sarà il momento delle semifinali e della finalissima (entrambe trasmesse da Sky Sport. Ogni club di Premier avrà un proprio rappresentante, con 8 players a sfidarsi in un turno preliminare: i 4 vincitori si uniranno ai restanti 12 partecipanti per gli ottavi di finale. Ecco tutti i protagonisti di questa iniziativa

