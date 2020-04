2-1 su Karlstrom: Daramy al Golden Goal nella finale tra outsider

Diciotto anni compiuti lo scorso 7 gennaio, Daramy, per tutti Mo, ha superato per 2-1 nell'ultimo atto della Stay and Play Cup Jesper Karlstrom, centrocampista svedese dello Djurgardens. A garantire la vittoria al giovane danese è stato un Golden Goal, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1. Daramy e Karlstrom sono arrivati in finale partendo da outsider al primo turno eliminatorio, superato prima di unirsi al tabellone principale formato da 16 squadre. Il giocatore del Copenaghen ha superato per 3-0 Nikolai Alho dell'HJK Helsinki al primo turno, agli ottavi di finale si è imposto ampiamente (7-2) contro Sergino Dest dell’Ajax mentre ai quarti ha realizzato ancora una volta tre reti, questa volta contro Fabio Silva del Porto. Per accedere all'ultima sfida è passato per il Golden Goal contro Nabil Bahoui dell'Ajax, sconfitto per 3-2, prima di avere la meglio su Karlstrom, che a sua volta in semifinale è volato in finale (2-1) con una vittoria di misura contro il Brondby di Jesper Lindstrom, grande favorito della competizione. Nel torneo virtuale per raccogliere fondi contro l'emergenza sanitaria, il nome del vincitore è quello di Mohammed Daramy.