26 vittore, 12 pareggi e 0 sconfitte: semplicemente "Invincibili". A distanza di 16 anni dalla conquista della Premier League, stagione 2003/2004, arrivata senza mai una sconfitta in campionato, l’Arsenal ha voluto celebrare la storica impresa – proprio nel giorno dell’anniversario dell’ultima gara di quella Premier, vinta per 2-1 contro il Leicester – con una trovata davvero originale. Nella bio del profilo Twitter dell’Arsenal è infatti "scomparsa" la lettera L, spesso indicata in inglese per indicare un loser (perdente). Niente 'loss', zero sconfitte. Un successo che i Gunners hanno voluto celebrare anche a distanza di 16 anni, togliendo sì la lettera L dal nome Arsenal, ma anche utilizzando come immagine copertina del profilo Twitter uno scatto che ritrae i protagonisti di quella straordinaria cavalcata – da Thierry Henry e Patrick Vieira a Dennis Bergkamp w Robert Pires – della squadra allenata ai tempi da Arsene Wenger.