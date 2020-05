Club Premier: "Ok agli allenamenti con contatto"

I club della Premier League hanno approvato all'unanimità il ritorno agli allenamenti di gruppo con contatto durante una riunione in video conferenza. Si tratta di un altro passo in avanti da parte del calcio inglese verso la ripresa del campionato. Già da una settimana i calciatori delle squadre inglesi erano tornati ad allenarsi nei rispettivi centri sportivi suddivisi in piccoli gruppi e senza esercizi che prevedevano contatti fisici, ma, anche a causa della mancanza di un vero e proprio protocollo da parte delle istituzioni, diversi protagonisti della Premier League avevano espresso le loro perplessità sul ritorno agli allenamenti sia nelle periodiche riunioni tra capitani e Lega, sia con delle decisioni personali. E' stato il caso, ad esempio, di Troy Deeney, capitano del Watford, e N'Golo Kanté, centrocampista del Chelsea, che hanno deciso di continuare a lavorare a casa e disertare i centri sportivi per paura di contrarre il virus. A inizio settimana, però, la prima svolta, rappresentata dalla presentazione da parte del governo delle linee guida per gli allenamenti di contatto degli sportivi professionisti; poi, nella giornata di martedì 26, la riunione tra capitani, allenatori, l'associazione calciatori inglese e quella degli allenatori, durante la quale è stato verificato come le perplessità evidenziate nei precedenti incontri potessero essere superate dalle nuove indicazioni, molto più concrete, consegnate dalle istituzioni al mondo dello sport. Oggi, infine, l'ufficialità con un comunicato: gli allenamenti collettivi della Premier possono riprendere. E' stato anche stabilito che i calciatori e gli staff dei 20 club continueranno ad essere sottoposti due volte alla settimana a test anti Covid-19. Finora ne sono stati effettuati 1.744 e ci sono stati otto casi di positivita'.