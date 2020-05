Il "Guardiolismo" in Inghilterra

Per Pep Guardiola l’approdo in Premier League è risultato… diverso. A Barcellona era a casa sua ed è stato venerato come un Messia calcistico che ampliava non solo il palmares, ma soprattutto la spettacolarità, l’identità calcistica del mondo Blaugrana. Monaco di Baviera poi è stata un po’ la prosecuzione di quel percorso. La comunicazione di quel messaggio nel nome del calcio e il Bayern si è sentito onorato di essere stato scelto come tramite privilegiato per arrivate a quel traguardo. In Baviera ne hanno anche apprezzato e difeso più di qualsiasi altro posto la sua riservatezza , la sua timidezza mascherata accogliendolo con un sorriso, le menti e i “taccuini” aperti per imparare, assorbire, non dimenticare e crescere.

Il City, un matrimonio d’interesse

Fermata e scommessa successiva la Premier League ed è qui che il cammino ha trovato le prime buche. Non pratiche perché ha vinto tanto quanto negli anni precedenti se non di più, ma di rapporti. Con la stampa, gli appassionati in generale e gli addetti ai lavori. Questione di feeling. Guardiola, che è meno legato alla poesia e alla filosofia di quanto non voglia far credere, ci tiene a far stagliare il suo profilo nel paradiso calcistico con tinte forti e ben sapeva che il calcio inglese era un passaggio obbligato. Di contro gli inglesi gli hanno dato il benvenuto col volto corrucciato e le braccia conserte. In sostanza in Spagna e in Germania avevano la voglia e la curiosità di crescere con lui, in Inghilterra un “vediamo un po’ questo presuntuoso cosa pensa di poter aggiungere alla storia del nostro campionato”. Ecco non c’è stato corteggiamento e niente farfalle nello stomaco, quello di Guardiola e il Manchester City un matrimonio fissato da bambini. Al massimo un matrimonio d’interesse. Trofei in cambio di aumentare lo status personale.

L’Inghilterra ha cambiato Pep

Di coppe ne sono arrivate tante, 8 in 3 anni, ma sono state ingiustamente date troppo per scontate. E’ stato soppesato più il potenziale tecnico ed economico a sua disposizione che l’espressione calcistica proposta. Si guarda molto di più al mezzo che al modo in cui l’obbiettivo e stato centrato. In effetti Guardiola, se è cambiato leggermente, lo ha fatto umanamente non in panchina, ciò che è variato è tutto quello che gli ruota attorno. Come tutti quelli che vincono tanto per lui l’asticella viene sempre alzata e la valutazione si fa ormai esclusivamente (qui sta l’errore) sulla Champions League.