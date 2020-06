Juanma Lillo sarà il vice-allenatore di Pep Guardiola al Manchester City. Lo scrive il quotidiano spagnolo 'Marca'. Il tecnico iberico ha rassegnato le proprie dimissioni dallo Qingdao Huanghai, squadra cinese in cui milita anche l'ex laziale Minala, condotta alla promozione in Super League. Guardiola sceglie dunque di portare in Premier uno dei suoi 'maestri', tecnico che da sempre ha ispirato il gioco del catalano insieme a Johann Cruijff. L'ultimo vice di Pep è stato Mikel Arteta, attuale allenatore dell'Arsenal. Lillo è stato in effetti un precursore del tiki-taka: a 17 anni allenava già in Tercera, a 27 anni sorprese la Spagna con il gioco del suo Salamanca, tutto passaggi e pressing alto, tanto da far innamorare Guardiola già nel 1996. Queste le squadre allenate da Lillo in carriera: Tolosa CF, Mirandés, Cultural, UD Salamanca, Real Oviedo, Tenerife, Zaragoza, Ciudad de Murcia, Terrassa, Dorados de Sinaloa, Real Sociedad, Almería, Millonarios, Atlético Nacional, Vissel Kobe (con Iniesta) e infine il Qingdao Huanghai.