Il conto alla rovescia per un successo che in casa Liverpool manca da 30 anni è ormai iniziato da tempo, tanto che i Reds hanno già ultimato i preparativi per un trionfo in Premier League che sembra ormai scontato, visti i 25 punti di vantaggio sul Manchester City (la squadra di Guardiola ha disputato una partita in meno). Dalla ripresa della Premier (il 17 giugno, gare tramesse in diretta su Sky) ogni gara potrebbe essere quella giusta per ottenere l’aritmetica vittoria del titolo, un successo ormai annunciato tanto che la Lega si sarebbe già portata avanti con il lavoro. Nella clip pubblicata sul profilo Instagram "cheekysportinsta", infatti si vede il trofeo della Premier League con già inciso sul retro il nome del Liverpool, campione per la stagione 2019-2020. Molti tifosi dei Reds, forse per scaramanzia, si sono subito affrettati sui social a smentire che quello ripreso nel video sia il trofeo originale consegnato ai vincitori della Premier per via di alcuni piccoli "difetti", come ad esempio uno spazio eccessivo tra i caratteri utilizzati. Il dubbio però resta. Al Liverool – distante sei lunghezze dal titolo – il compito di scioglierlo al più presto.