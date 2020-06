I giocatori della Premier League uniti alla lotta al razzismo, con un messaggio chiaro sulle maglie. Nelle prime 12 partite dalla ripresa della stagione 2019/2020 i protagonisti sul campo hanno annunciato che scenderanno in campo con la scritta "Black Lives Matter" sulle divise da gioco al posto dei rispettivi nomi. Una scelta sostenuta dalla Lega, che già nei mesi scorsi aveva lanciato l'hashtag #NoRoomForRacism, presa per lanciare un monito chiaro nella lotta al razzismo, di forte attualità dopo la morte di George Floyd a Minneapolis. Al momento della ripartenza, in calendario mercoledì 17 giugno alle 19 con Aston Villa-Sheffield United, i giocatori non avranno quindi il loro nome sulla maglia, ma uno slogan comune.