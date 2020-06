Premier League ripartita a distanza di 100 giorni con la sfida al Villa Park, match terminato senza reti. Clamorosa tuttavia la rete non concessa allo Sheffield quando, al minuto 42, il portiere Nyland si era trascinato il pallone oltre la linea di porta. L'orologio dell'arbitro Oliver ha segnalato "non gol", ma c'è una spiegazione

Bentornata Premier League, campionato ripartito con il recupero della 28^ giornata al Villa Park. Un match terminato 0-0 quello tra Aston Villa e Sheffield United, pareggio senza reti tra formazioni ai due poli della classifica. Peggio va ai padroni di casa allenati da Dean Smith, penultimi e impegnati nella corsa alla salvezza. Un punto che porta a quota 26 il bottino stagionale, ma poteva andare peggio: già, perché il primo "caso" sul campo dalla ripresa del campionato non si è fatto attendere. Succede tutto al minuto 42 quando, sul calcio di punizione battuto da Norwood, il portiere Nyland blocca il pallone ma non riesce a evitare di trascinarlo oltre la linea della porta. È quanto realizzano immediatamente i giocatori dello Sheffield, ma non l'arbitro Michael Oliver che indica la regolarità dell’episodio attraverso il proprio orologio. "Non gol" recita il timer del direttore di gara, verdetto smentito dai numerosi replay che certificano come la sfera avesse varcato la linea. A nulla valgono le proteste contenute di Norwood, centrocampista ospite che ironizzerà sull’episodio anche al termine del match. Proprio come fatto dall’account dei Blades su Twitter, emoji con cerniera che evita di esprimersi su quanto accaduto prima dell’intervallo.