Premier, 100 giorni dopo: la programmazione di Sky

Dopo Bundesliga e Liga, anche il campionato inglese riparte. La Premier ricomincia dai recuperi della 28^ giornata. Alle 19.00 in campo Aston Villa-Sheffield United, mentre in serata, alle 21.15 ci sarà la 'classica' Manchester City-Arsenal. Tutto in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football

Anche in Inghilterra è arrivato il momento per la Premier League di tornare in campo, 100 giorni dopo l’ultima partita giocata (9 marzo, Leicester-Aston Villa). Oggi sarà il giorno del “nuovo inizio” del calcio inglese, con il ritorno in campo e su Sky, che si appresta a dedicare alla Premiership l’intero palinsesto di Sky Sport Uno già a partire dalle 6 del mattino, con diversi speciali, programmi dedicati e rubriche, anche in streaming su NOW TV.

La serata in diretta comincerà poi alle 18.30 con lo studio pre partita di “Premier League Live”: Federica Lodi, Massimo Marianella, Federico Zancan e Niccolò Omini introdurranno il ritorno del campionato inglese con notizie, approfondimenti e curiosità. Poi, il via al calcio giocato, con la diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football e in streaming su NOW TV delle prime due partite in programma dopo il lockdown, i recuperi della 28^ giornata



Il match clou sarà quello delle 21.15 quando di fronte si troveranno Manchester City e Arsenal. La squadra di Guardiola vuole consolidare il suo secondo posto in classifica mentre i Gunners dell'"allievo" Arteta cercano una rimonta verso i posti Europa. L’atteso Manchester City-Arsenal è in onda anche in 4K HDR con Sky Q satellite. Come già avviene per la Bundesliga tedesca, anche per la Premier per una selezione di partite di ogni turno ci sarà lo Sky Virtual Audio, l’opzione per vivere la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno.

Aston Villa-Sheffield United

Tuttavia le prime due squadre a tornare in campo saranno Aston Villa e Sheffield United. Obiettivi diversi per le due squadre. I Villans a caccia di punti salvezza, mentre i sorprendenti 'Blades' proveranno a infastidire le big del calcio inglese per un posto in Europa League. Appuntamento al Villa Park alle 19.00.

IL PROGRAMMA DELLA PREMIER LEAGUE SU SKY, ANCHE IN STREAMING SU NOW TV :

(recuperi 28^ giornata)

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO

Ore 18.30 "Premier League Live" su Sky Sport Football

Conduce Federica Lodi; ospiti Massimo Marianella, Federico Zancan e Niccolò Omini

Ore 19 Aston Villa-Sheffield United su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Telecronaca di Paolo Ciarravano

Ore 21 "Premier League Live" su Sky Sport Uno e Sky Sport Football

Conduce Federica Lodi; ospiti Massimo Marianella, Federico Zancan e Niccolò Omini

Ore 21.15 Manchester City-Arsenal su Sky Sport Uno e Sky Sport Football anche in 4K HDR con Sky Q satellite. Telecronaca di Nicola Roggero

Ore 23.15 "Premier League Live" su Sky Sport Football

Conduce Federica Lodi; ospiti Massimo Marianella, Federico Zancan e Niccolò Omini