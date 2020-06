Aston Villa-Sheffield United 0-0

Un punto a testa, ma forse, guardando al film della gara, il pareggio finale sta meglio al Sheffield United. Nella sfida che vedeva opposta la squadra di Chris Wilder all'Aston Villa, sono stati infatti Grealish e compagni a fare la partita e a creare più pericoli alla difesa avversaria. Sheffield United che ha impostato una gara basata sulla solidità difensiva a causa dalla costante pressione avversaria. La strategia di Wilder ha pagato: il suo 3-5-2 ha lasciato sì qualche spazio ma alla fine ha reso nullo ogni tentativo portato avanti dal Aston Villa che in futuro dovrà solo aggiustare un po' la mira.



Clean sheet per entrambi i portieri: 6 parate per Dean Henderson (Sheffield United), mentre Ørjan Nyland (Aston Villa) ha dovuto compiere 1 intervento.



Nonostante il pareggio a reti bianche, l'Aston Villa ha avuto più opportunità per cambiare il risultato, Kortney Hause ha avuto una grande occasione.



Gli ospiti hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (377-295): si sono distinti Oliver Norwood (62), Egan (48) e Jack Robinson (45). Per i padroni di casa, Hause è stato il giocatore più preciso con 41 passaggi riusciti.



Nel Aston Villa, il difensore Kortney Hause è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (12 sui 23 totali). Il difensore John Egan è stato invece il più efficace nelle fila del Sheffield United con 13 contrasti vinti (17 effettuati in totale).





Aston Villa (4-3-3 ): Ø.Nyland, M.Targett, T.Mings, K.Hause, E.Konsa Ngoyo, C.Hourihane, J.McGinn, Douglas Luiz, J.Grealish (Cap.), K.Davis, A.El Ghazi. All: Dean Smith

A disposizione: N.Taylor, Trézéguet, Ahmed El Mohamady, I.Vassilev, Pepe Reina, M.Samatta, Jota, Borja Bastón, M.Nakamba.

Cambi: M.Samatta <-> K.Davis (69'), M.Hassan <-> A.El Ghazi (69'), M.Nakamba <-> J.McGinn (76'), A.El Mohamady Abdel Fattah <-> E.Konsa Ngoyo (76')



Sheffield United (3-5-2 ): D.Henderson, C.Basham, J.Egan, J.Robinson, O.Norwood, G.Baldock, J.Lundstram, E.Stevens, S.Berge, O.McBurnie, B.Sharp (Cap.). All: Chris Wilder

A disposizione: S.Moore, P.Jagielka, L.Mousset, J.Rodwell, Luke Freeman, B.Osborn, Kieron Freeman, D.McGoldrick, L.Clarke.

Cambi: L.Freeman <-> S.Berge (69'), D.McGoldrick <-> B.Sharp (69'), L.Mousset <-> O.McBurnie (80')





Ammonizioni: D.Soares de Paulo, J.Lundstram



Stadio: Villa Park

Arbitro: Michael Oliver