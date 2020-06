Su Sky Sport giornata speciale: bentornata Premier

Solo una volta il massimo campionato inglese aveva giocato partite a giugno inoltrato: nel 1947, quindi nel primo torneo completo dopo la Seconda Guerra Mondiale, un inverno pesante aveva costretto al rinvio di molte giornate e il programma si era completato solo il 14 giugno.

È dunque ancora più anomalo vedere che ora una stagione addirittura riprende oltre la metà del mese. La pandemia, con tutti i suoi effetti, ha portato anche questa situazione inedita che col passare del tempo è diventata, sul fronte calcistico, interessante e ora quasi esaltante, perché finalmente possiamo dire: bentornata Premier League! Il programma di Sky Sport Uno per la giornata di mercoledì 17 giugno riflette questa joie de vivre, pur rispettosa dei criteri di sicurezza e della preoccupazione che ancora nel Regno Unito c’è per il Covid-19.

Alle 8.00 appuntamento con la sesta puntata del Di Canio Premier Special dedicata ai grandi realizzatori nella storia della Premier League, dal più… attempato Alan Shearer a giocatori di estrema attualità come Jamie Vardy. E proprio il centravanti del Leicester City è il protagonista, alle 8.30, de "La mia stagione migliore", il ritratto dell’imprendibile annata 2015-16 in cui arrivò l’inatteso titolo per la squadra allenata da Claudio Ranieri. Sarà questo storico trionfo il tema dello speciale delle 12.00. Prima, però, obiettivo su due grandi del presente e del passato: Momo Salah, lanciato verso la conquista della Premier League, e David Beckham, ora icona universale ma soprattutto, da metà anni Novanta in poi, personaggio che ha contribuito a cambiare l’immagine del calciatore britannico nel mondo.

Per chi voglia rinfrescarsi la memoria, dalle ore 10 i migliori gol della stagione che riprende e a seguire lo speciale sulla grande influenza che gli allenatori italiani hanno avuto negli ultimi anni della Premier League, con titoli vinti a ripetizione e innovazioni tattiche.

E mica è finita: a proposito di tattica, dalle 15.00 lo speciale "Jurgen vs Pep" a cura di Paolo Ciarravano, la storia della rivalità tra Klopp e Guardiola, tra Liverpool e Manchester City, culminata nella spettacolare sfida del 24 gennaio 2018 che andrà in onda subito dopo.

Certo, sarà curioso passare dal calore di Anfield di quel giorno alla ripresa a porte chiuse, ma anche questo, come si è già visto con la Bundesliga, è il calcio della ripresa, piccoli passi in attesa di poter riaprire i cancelli e far tornare quello straordinario ambiente che ha sempre reso speciale la Premier League. La ripresa, appunto, con le prime due partite, già interessantissime, che servono intanto a rimettere tutte le squadre in parità di gare giocate, 29. Aston Villa-Sheffield United alle 19.00 e Manchester City-Arsenal alle 21.15, entrambe in diretta su Sky Sport Uno.

Contano, contano molto: il Villa è penultimo, ma a soli due punti dalla zona salvezza, mentre lo Sheffield United è settimo ma con una vittoria passerebbe al quinto posto, in zona Europa League. Il City, invece, con i tre punti staccherebbe in maniera più evidente il Leicester City nella corsa al secondo posto e metterebbe in difficoltà l’Arsenal che tenta di risalire e qualificarsi almeno per la Europa League. Non solo: in caso di vittoria dei londinesi, al Liverpool basterebbe ottenere i tre punti nella sua prima partita, il derby della Merseyside di domenica 21 in ‘trasferta’ contro l’Everton, per avere la certezza del titolo, il primo sospirato titolo dal 1990, che in tal caso potrebbe essere festeggiato in circostanze del tutto anomale.

Ecco perché la stagione riprende e subito ci propone la possibilità di momenti storici, ecco perché diciamo Bentornata Premier League.