Tra venerdì 19 e lunedì 22 giugno tutte le 10 partite della 30^ giornata live su Sky e in streaming su Sky go e NOW TV. Superderby domenica alle 20 a Goodison Park: Everton-Liverpool, Carlo Ancelotti vs Jurgen Klopp, con i Reds a un passo dal titolo

Dopo il grande, sospirato ritorno di mercoledì, con le due partite che hanno rimesso tutte le squadre in pari con 29 giornate completate, il programma di Premier League riprende con una carica ancor maggiore, e 10 partite nel giro di quattro giorni. Tutte in diretta su Sky Sport, a confermare indirettamente quel che a marzo aveva ipotizzato Steve Bruce: alla ripresa, aveva detto l’allenatore del Newcastle United, giochiamo tante partite e mostriamole tutte, facciamo una specie di Festival del Calcio.

È andata proprio così: un fattore negativo, quello cioè dell’impossibilità di avere pubblico sugli spalti per via del rischio di contagio, è stato trasformato in modo il più possibile positivo, permettendo così ai tifosi di seguire da casa tutte le partite. Forse non una novità assoluta per i telespettatori italiani, ma certamente per gli inglesi, che normalmente possono vedere in diretta solo anticipi e posticipi.

Ebbene, con quattro fasce di partite il sabato, e tre la domenica, si sono trasformate tutte in anticipi e posticipi e vivremo dunque giornate storiche, una maratona di calcio inglese che inizierà venerdì 19 giugno alle 19 con Norwich City-Southampton e si chiuderà lunedì sera alle 21 con Manchester City-Burnley. Per poi riprendere il giorno dopo, ma questo è argomento per un altro momento.

Già la prima partita del lungo weekend sarà fondamentale: il Norwich City è ultimo e ha bisogno di tutti i punti possibili, il Southampton è molto più tranquillo, e lo ha dimostrato nei giorni scorsi prolungando il contratto dell’allenatore Ralph Hasenhüttl, ma non può permettersi di rilassarsi troppo. Potenzialmente fenomenale anche Tottenham-Manchester United delle 21: con la sosta, gli Spurs hanno recuperato l’infortunato Harry Kane mentre lo United, che era al suo miglior momento stagionale quando tutto si è fermato, deve dimostrare di aver ripreso da dove si era interrotto, per entrare in zona Champions League, ora distante tre punti.

Zona nella quale circolano con relativa sicurezza il Manchester City e il Leicester City, che apre alle 13.30 il programma del sabato al Vicarage Road, lo stadio di un Watford che con 27 punti sarebbe attualmente salvo solo per differenza reti. 27 sono anche i punti del West Ham, che alle 18.30 ospita il Wolverhampton dell’attesissimo attaccante Adama Traoré, e del Bournemouth, attualmente terzultimo, impegnato in casa contro il Crystal Palace nell’ultimo incontro del sabato, alle 20.45.

Domenica ecco la squadra che per ora occupa l’ultima posizione valida per l’accesso alla Champions League, il Chelsea, che alle 17.15 sfiderà in trasferta il Villa.

La gara che conclude il programma di domenica 21 giugno è Everton-Liverpool, fischio d’inizio alle 20: è il derby della Merseyside, storico a prescindere.

La 30^ giornata di Premier League live su Sky Sport

Venerdì 19 giugno

ore 19, Norwich City-Southampton: Sky Sport Uno e Sky Sport Football

(telecronaca Nicola Roggero)

ore 21.15, Tottenham-Manchester United: Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Live anche in 4K HDR con Sky Q Satellite. (telecronaca Massimo Marianella)

Sabato 20 giugno

ore 13, “Premier League Live”: Sky Sport Football (con Federica Lodi; ospite Massimo Marianella)

ore 13.30, Watford-Leicester: Sky Sport Uno e Sky Sport Football (telecronaca Geri De Rosa)

ore 15.30, “Premier League Live”: Sky Sport Football (con Federica Lodi; ospite Massimo Marianella)

ore 16, Brighton-Arsenal: Sky Sport Football (telecronaca Paolo Ciarravano)

ore 18, “Premier League Live”: Sky Sport Football (con Federica Lodi; ospite Massimo Marianella)

ore 18.30, West Ham-Wolverhampton: Sky Sport Uno e Sky Sport Football (telecronaca Andrea Marinozzi)

ore 20.45, Bournemouth-Crystal Palace: Sky Sport Uno e Sky Sport Football (telecronaca Davide Polizzi)

Domenica 21 giugno

ore 14.30, “Premier League Show”: Sky Sport Football (con Federica Lodi; ospite Paolo Ciarravano)

ore 15, Newcastle-Sheffield United: Sky Sport Uno e Sky Sport Football (telecronaca Nicola Roggero)

ore 17.15, Aston Villa-Chelsea: Sky Sport Football e Sky Sport Uno (telecronaca Federico Zancan)

ore 19.15, “Premier League Show”: Sky Sport Football (con Federica Lodi; ospite Paolo Ciarravano)

ore 20, Everton-Liverpool: Sky Sport Football (telecronaca Massimo Marianella)

ore 22, “Premier League Show”: Sky Sport Football (con Federica Lodi; ospite Paolo Ciarravano)

Lunedì 22 giugno

ore 21, Manchester City-Burnley: Sky Sport Football (telecronaca Paolo Ciarravano)