Aston Villa-Chelsea 1-2

Lo svantaggio iniziale non ha spaventato più di tanto il Chelsea di Frank Lampard che è riuscito a rovesciare in maniera completa l'esito del match giocato contro il Aston Villa. Per la squadra capitanata da Grealish è stato un incontro con tutta la scala emozionale possibile ma dall'alto verso il basso. Tutto il contrario di quello che hanno provato in casa Chelsea. Lampard decide di schierare la sua squadra con un 433; Aston Villa che risponde scendendo in campo con la stessa disposizione tattica e come detto sono proprio gli uomini di Smith a passare per primi al 43° minuto di gioco. La fase di gestione gara non è stata di certo però una passeggiata. Il Chelsea infatti alza il baricentro, prende campo e si presenta sempre più spesso in area avversaria anche se ogni tanto lascia spazio al contropiede. La costante spinta offensiva porta al ribaltamento del punteggio. E' Giroud a firmare la rete del definitvo sorpasso. Il finale premia il Chelsea che si impone per 2-1



Il Aston Villa è riuscito a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Kortney Hause alla fine del primo tempo (43°), chiudendolo con risultato di 1-0. Il Chelsea ha risposto nel secondo con il gol al 60° minuto di Christian Pulisic, prima della rete finale che ha chiuso la partita.



Nel Chelsea, il ruolo di assistman va ad un pimpante César Azpilicueta capace di fornirne 2.



Assieme al risultato finale, il Chelsea ha avuto il controllo del match: ha dominato il possesso palla (74%), ha effettuato più tiri (19-8), e ha battuto più calci d'angolo (10-2).



Gli ospiti hanno avuto un netto predominio nel numero di passaggi completati (589-156): si sono distinti Antonio Rüdiger (93), Andreas Christensen (93) e N'Golo Kanté (76). Per i padroni di casa, Douglas Luiz è stato il giocatore più preciso con 23 passaggi riusciti.



Willian nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per il Chelsea: 4 volte di cui 1 nello specchio della porta. Per il Aston Villa è stato Kortney Hause a provarci con maggiore insistenza concludendo 3 volte, di cui 2 nello specchio della porta.

Nel Chelsea, l'attaccante Giroud è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (9 sui 13 totali). Per la stessa statistica, nelle fila del Aston Villa, si è distinto l'attaccante Jack Grealish con 10 contrasti vinti.





Aston Villa (4-3-3 ): Ø.Nyland, K.Hause, E.Konsa Ngoyo, T.Mings, M.Targett, C.Hourihane, J.McGinn, Douglas Luiz, K.Davis, A.El Ghazi, J.Grealish (Cap.). All: Dean Smith

A disposizione: Pepe Reina, Ahmed El Mohamady, M.Samatta, Trézéguet, Borja Bastón, M.Nakamba, Jota, I.Vassilev, N.Taylor.

Cambi: M.Samatta <-> K.Davis (57'), M.Hassan <-> A.El Ghazi (70'), M.Nakamba <-> C.Hourihane (70'), J.Peleteiro Ramallo <-> J.McGinn (87')



Chelsea (4-3-3 ): K.Arrizabalaga, A.Rüdiger, M.Alonso, A.Christensen, C.Azpilicueta (Cap.), M.Mount, N.Kanté, M.Kovacic, R.Loftus-Cheek, O.Giroud, Willian. All: Frank Lampard

A disposizione: Emerson , R.Barkley, B.Gilmour, K.Zouma, T.Abraham, W.Caballero, Pedro, C.Pulisic, R.James.

Cambi: R.Barkley <-> M.Kovacic (55'), C.Pulisic <-> R.Loftus-Cheek (55'), T.Abraham <-> O.Giroud (80'), R.James <-> W.Borges Da Silva (90')



Reti: 43' Hause (Aston Villa), 60' Pulisic (Chelsea), 62' Giroud (Chelsea).

Ammonizioni: N.Kanté, E.Konsa Ngoyo, J.Grealish



Stadio: Villa Park

Arbitro: Paul Tierney