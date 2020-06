Problema al menisco per il Kun, il padre del calciatore del Manchester City conferma a Radio La Red: "Dovrà operarsi a Barcellona". L'obiettivo è recuperare per le Final Eight di Champions League CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

La gravità dell’infortunio è emersa fin da subito, tanto che Guardiola nel post partita non ha nascosto tutta la sua preoccupazione: "La situazione di Sergio non sembra buona per permettergli di completare la stagione, ha avuto problemi al ginocchio nell’ultimo mese". Timori confermati quelli dell’allenatore del Manchester City che rischia di perdere Aguero per tutto il resto della stagione dopo l’infortunio al ginocchio sinistro che ha costretto l’argentino ad abbandonare il campo poco prima dell’intervallo della sfida di Premier vinta 5-0 contro il Burnley. Aguero ha riportato infatti un fastidio al ginocchio, molto probabilmente al menisco che lo costringerà a sottoporsi nei prossimi giorni a un intervento chirurgico a Barcellona.