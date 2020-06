Leroy Sané lascerà il Manchester City. Lo ha fatto intendere chiaramente Pep Guardiola, durante la conferenza di presentazione della sfida col Burnley di lunedì. "Mi ha detto che non vuole prolungare il contratto quindi vuol dire che vuole andar via e succederà o in estate o quando andrà in scadenza. Ne ho parlato col club, gli hanno fatto due o tre proposte che lui ha rifiutato. Significa che vuole giocare in un'altra squadra. Se a fine stagione raggiungeremo un accordo con un altro club, andrà via. Altrimenti rimarrà ancora un anno e poi se ne andrà a fine contratto" ha detto l’allenatore in proposito. Per Sané è noto l’interesse del Bayern Monaco, che in estate potrebbe avanzare un’offerta importante per il giocatore.

Accordo con Silva e Bravo

Nella stessa conferenza, Guardiola ha comunicato che è stato raggiunto un accordo con David Silva e Claudio Bravo per concludere la stagione oltre il 30 giugno. Entrambi saranno svincolati al termine della stagione.