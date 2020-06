Uefa, Final Eight di Champions a Lisbona

Ora è ufficiale: Final Eight di Champions League a Lisbona, dal 12 al 23 agosto, data della finale. L'Europa League si giocherà invece in Germania con la stessa formula tra il 10 e il 21 agosto. Gare secche per Inter-Getafe e Roma-Siviglia. Restano invariate le dodici sedi degli Europei che si giocheranno nel 2021. Ceferin: "Sono lieto che quasi tutte le nostre competizioni possano riprendere. Sono sicuro che non dovremo sopportare a lungo l'assenza di tifosi"

Sarà Final Eight di Champions League a Lisbona. Finale il 23 agosto. Europa League in Germania, la finale andrà in scena il 21 agosto. Ora sono ufficiali le decisioni del Comitato Esecutivo dell'Uefa, che ha deciso il proseguo delle competizioni continentali dopo l'emergenza Coronavirus. Come Sky aveva già preannunciato la coppa più prestigiosa del continente si giocherà a Lisbona, con la formula della Final Eight. Prima il programma del ritorno degli ottavi di finale mancanti, tra cui Juve-Lione e Barcellona-Napoli (ma anche City-Real e Bayern-Chelsea). Si giocheranno il 7 e l'8 agosto, ancora da decidere - fa sapere l'Uefa - se si disputeranno negli stadi di casa programmati o già in Portogallo. Poi il via al nuovo formato con partite in gara unica per portare a termine la competizione: quarti di finale il 12, 13, 14 e 15 agosto, semifinali il 18 e 19 agosto e finale il 23 allo stadio Da Luz, casa del Benfica. L'altra location scelta è lo stadio José Alvalade, sempre a Lisbona e casa dello Sporting. Il Do Dragão di Porto e il Dom Afonso Henriques di Guimarães si aggiungeranno agli stadi di Lisbona per gli ottavi di finale, se necessario. Tra le altre decisioni: le partite inizieranno tutte alle ore 21. Ancora da selezionare le date dei sorteggi di quarti e semifinali. In caso di parità nella partita secca si procederà con supplementari e rigori. Stesso regolamento anche per le partite di altre competizioni per cui sono state prese le medesime decisioni. Inoltre, Istanbul - sede originaria della finale 2020 - ospiterà la finalissima del 2021, facendo slittare di un anno le successive: San Pietroburgo va al 2022, così Monaco di Baviera al 2023 e Wembley al 2024.

Europa League

Anche per la seconda competizione del continente la decisione ora è ufficiale. Stesso discorso: la formula sarà una Final Eight, con sede in Germania tra il 10 e il 21 agosto. Prima però si ripartirà dagli ottavi: sei ancora i match da disputare per quanto riguarda il ritorno (Copenaghen-Basaksehir, Wolverhampton-Olympiakos, Bayer Leverkusen-Rangers, Shakhtar-Wolfsburg, Basilea-Eintracht e Manchester United-LASK). Discorso diverso per Inter-Getafe e Roma-Siviglia, le cui sfide di andata non sono mai state giocate e saranno già in partita secca, in sede ancora da confermare. Le partite si giocheranno il 5 e il 6 agosto su due orari: ora 18.55 e ore 21. Poi il via alla Final Eight: quarti il 10 e 11 agosto. Semifinali il 16 e 17 agosto. Finalissima a Colonia il 21 agosto. Tutte le partite inizieranno alle ore 21. E a proposito di città: oltre a Colonia saranno Duisburg, Gelsenkirchen e Düsseldorf ad ospitare la Final Eight. Danzica, sede originaria della finale, è stata spostata al 2021 e, come nel caso della Champions, slittano tutte le altre programmate: Siviglia va al 2022 e Budapest al 2023.

Supercoppa e Europeo

Budapest sarà invece la sede della prossima finale della Supercoppa Europea, prevista alla Puskás Aréna il prossimo 24 settembre alle ore 21. Slittano le originariamente previste: Belfast va al 2021, Helsinki al 2022 e Kazan al 2023. Mentre non cambiano le dodici sedi dell'Europeo itinerante che si sarebbe dovuto svolgere nell'estate del 2020, spostato al 2021: Roma, Baku, Copenaghen, Monaco di Baviera, Londra, Dublino, Amsterdam, Bucarest, San Pietroburgo, Glasgow, Bilbao e Budapest.

Le parole di Ceferin

"Sono lieto che quasi tutte le nostre competizioni possano riprendere. Sono sicuro che non dovremo sopportare a lungo l'assenza di tifosi, che - più prima che poi - potranno tornare negli stadi" - sono le parole del presidente Ceferin. "La UEFA ha preso una decisione audace, quella di rinviare EURO 2020. Così facendo, però, ha creato lo spazio che consentirà di riprendere e concludere le competizioni nazionali per club in tutta Europa. Anche se il calcio ha incontrato grandi difficoltà a causa della pandemia, gli effetti sarebbero stati molto più pesanti se non avessimo dimostrato la nostra leadership già nelle fasi iniziali. La comunità del calcio ha lavorato insieme e ha dimostrato grande unità in questa crisi senza precedenti. Voglio ringraziare la FIFA, le altre confederazioni, le federazioni nazionali, i club, le leghe, i giocatori e le autorità per il continuo sostegno e impegno. Sono convinto che usciremo dalla crisi più forti e con legami più stretti che mai. Infine - ha concluso Ceferin - un sentito messaggio di apprezzamento e gratitudine alle centinaia di migliaia di eroi che hanno lavorato instancabilmente in prima linea durante la pandemia di COVID-19. La loro dedizione e il loro coraggio hanno permesso alla società e al calcio di tornare così velocemente. Senza i loro sforzi e sacrifici, niente di tutto questo sarebbe stato possibile”.