Newcastle-Aston Villa 1-1

Il pareggio che fa fare un piccolo passo in più in classifica a tutte e due le squadre è arrivato nell'ultimo quarto d'ora della partita (al minuto 83). E' stato Ahmed El Mohamady a realizzare il punto del definitivo pareggio salvando da una sconfitta il Aston Villa contro il Newcastle United. Il match è terminato sul risultato di 1-1. La rincorsa di chi doveva inseguire nel punteggio era iniziata al 68' quando si era momentaneamente spezzato l'equilibrio di inizio gara. Poi come detto, Ahmed El Mohamady ha trovato il pertugio giusto portando in dote alla sua squadra un buon punto.



Dopo che l'incontro si è chiuso sul risultato di 0-0 nel primo tempo, il Newcastle United è riuscito a passare in vantaggio al 68° minuto grazie al gol di Dwight Gayle, il Aston Villa è però riuscito a replicare pareggiando l'incontro e chiudendo il risultato con Ahmed El Mohamady.

Entrambi i portieri si sono dovuti arrendere solo nell'occasione del gol: 2 parate per Ørjan Nyland (Aston Villa), mentre Martin Dubravka (Newcastle United) è stato impegnato in 1 intervento.



Per il Newcastle United l'assist è stato effettuato da Andy Carroll, mentre nel Aston Villa il passaggio decisivo per il gol è di Conor Hourihane.



Nonostante il pareggio, il Aston Villa ha avuto il controllo del match nel numero dei tiri totali (14-13) e sui calci d'angolo battuti (9-6). Il Newcastle United, invece, ha avuto un maggior possesso palla (51%)



Jonjo Shelvey (Newcastle United) è stato il migliore per numero di passaggi completati (50), superando anche Jack Grealish, il più preciso nelle fila del Aston Villa (36). Grealish è riuscito ad effettuare un numero maggiore di passaggi nella trequarti avversaria (20 contro 17 del suo avversario).



Matt Ritchie nonostante non abbia segnato è stato il giocatore che ha tirato di più per il Newcastle United: 3 volte di cui 2 nello specchio della porta. Per il Aston Villa è stato John McGinn a provarci con maggiore insistenza concludendo 3 volte.

Nel Newcastle United, il centrocampista Allan Saint-Maximin è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (13 sui 20 totali). Il difensore Kortney Hause è stato invece il più efficace nelle fila del Aston Villa con 10 contrasti vinti (15 effettuati in totale).





Newcastle United (4-4-1-1 ): M.Dubravka, J.Manquillo, D.Rose, F.Fernández, J.Lascelles (Cap.), J.Shelvey, M.Ritchie, A.Saint-Maximin, I.Hayden, M.Almirón, Joelinton. All: Steve Bruce

A disposizione: D.Gayle, N.Bentaleb, E.Krafth, Y.Muto, D.Yedlin, V.Lazaro, F.Schär, A.Carroll, K.Darlow.

Cambi: A.Carroll <-> J.Apolinário de Lira (64'), D.Gayle <-> M.Ritchie (67'), N.Bentaleb <-> I.Hayden (86'), V.Lazaro <-> M.Almirón (86')



Aston Villa (4-3-3 ): Ø.Nyland, M.Targett, E.Konsa Ngoyo, K.Hause, T.Mings, Douglas Luiz, J.Grealish (Cap.), J.McGinn, Trézéguet, A.El Ghazi, M.Samatta. All: Dean Smith

A disposizione: Ahmed El Mohamady, Jota, I.Vassilev, C.Hourihane, Pepe Reina, N.Taylor, K.Davis, M.Nakamba, Borja Bastón.

Cambi: C.Hourihane <-> A.El Ghazi (70'), K.Davis <-> M.Hassan (70'), A.El Mohamady Abdel Fattah <-> E.Konsa Ngoyo (77'), M.Nakamba <-> J.McGinn (77')



Reti: 68' Gayle (Newcastle United), 83' Ahmed El Mohamady (Aston Villa).

Ammonizioni: J.Lascelles, F.Fernández, D.Soares de Paulo, K.Hause



Stadio: St. James' Park

Arbitro: Chris Kavanagh