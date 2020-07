Everton-Leicester 2-1

Vittoria con il minimo scarto per l'Everton di Ancelotti che non è riuscita a gestire un doppio vantaggio ma che comuque ha impedito il completo ritorno in partita del Leicester. Coleman e compagni hanno vinto per 2-1 incamerando tre punti davvero importanti. Dopo aver sbloccato la partita con il gol di Richarlison, l'Everton aveva fatto anche la cosa più difficile ovvero raddoppiare rendendo più complicata la strategia di recupero del Leicester. La partita però non vola via in modo totalmente liscio per gli uomini di Ancelotti che al minuto 51 vedono dimezzarsi il proprio vantaggio. Resta ancora tanto tempo sul cronometro prima che si giunga al momento nel quale troviamo squadre lunghe e schemi che saltano in maniera definitiva. Il Leicester ci prova ma dall'altra parte l'Everton non si fa totalmente schiacciare. L'obiettivo di respingere ogni assalto viene portato a termine e al 90° è la squadra di Ancelotti a festeggiare. Richarlison e Gylfi Sigurdsson hanno segnato entrambi un gol nella vittoria della propria squadra.



Grazie alle reti di Richarlison e Gylfi Sigurdsson l'Everton è riuscita a portarsi sul risultato di 2-0 nel primo tempo (10° e 16°). Il Leicester ha segnato il gol della bandiera al 51° minuto con Kelechi Iheanacho, ma non è riuscito a evitare la sconfitta.







Nonostante la sconfitta, il Leicester ha avuto il controllo del match: ha dominato il possesso palla (65%), ha effettuato più tiri (15-7), e ha battuto più calci d'angolo (5-3).



Gli ospiti hanno completato con successo più del doppio dei passaggi dell'avversario (508-234): si sono distinti Jonny Evans (86), Çaglar Söyüncü (78) e Ben Chilwell (57). Per i padroni di casa, André Gomes è stato il giocatore più preciso con 32 passaggi riusciti.



Gylfi Sigurdsson è stato il giocatore che ha tirato di più per l'Everton: 2 volte di cui 1 nello specchio della porta. Per il Leicester è stato Kelechi Iheanacho a provarci con maggiore insistenza concludendo 3 volte, di cui 2 nello specchio della porta.

Nell'Everton, l'attaccante Dominic Calvert-Lewin pur senza brillare è stato il migliore dei suoi per contrasti vinti (12 ma si contano anche 15 duelli persi). Il centrocampista Youri Tielemans è stato invece il più efficace nelle fila del Leicester con 9 contrasti vinti (15 effettuati in totale).





Everton (4-4-2 ): J.Pickford, L.Digne, S.Coleman (Cap.), M.Holgate, M.Keane, G.Sigurdsson, André Gomes, A.Iwobi, A.Gordon, D.Calvert-Lewin, Richarlison. All: Carlo Ancelotti

A disposizione: João Virgínia, B.Baningime, M.Stekelenburg, Bernard, L.Baines, T.Davies, Y.Mina, J.Branthwaite, M.Kean.

Cambi: T.Davies <-> R.de Andrade (57'), Y.Mina <-> A.Iwobi (68'), B.Anício Caldeira Duarte <-> A.Gordon (79')



Leicester (4-1-4-1 ): K.Schmeichel (Cap.), J.Justin, B.Chilwell, Ç.Söyüncü, J.Evans, Y.Tielemans, H.Barnes, D.Praet, Wilfred Ndidi, M.Albrighton, J.Vardy. All: Brendan Rodgers

A disposizione: K.Iheanacho, C.Fuchs, D.Gray, A.Pérez, J.Maddison, H.Choudhury, D.Ward, N.Mendy, W.Morgan.

Cambi: K.Iheanacho <-> H.Barnes (45'), J.Maddison <-> D.Praet (45'), D.Gray <-> M.Albrighton (81'), A.Pérez <-> Y.Tielemans (81')



Reti: 10' Richarlison (Everton), 16' (R) Sigurdsson (Everton), 51' Iheanacho (Leicester).

Ammonizioni: J.Pickford, O.Ndidi



Stadio: Goodison Park

Arbitro: David Coote