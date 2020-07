Sheffield United-Tottenham 3-1

Dopo aver sbloccato la partita, il Sheffield United ha sempre condotto nel punteggio fino al termine, finendo la giornata con una situazione di classifica che si è arricchita di tre punti. Durante il match giocato contro il Tottenham, sembrava che la squadra di Wilder potesse arrivare alla fine senza subire gol. Così non è stato con buona pace del portiere che, siamo sicuri, avrà celebrato ugualmente la vittoria. Lo 0-0 d'inizio partita resta tale fino al 31° minuto quando la rete di Sander Berge spezza l'equilibrio. Ha così inizio quella fase nella quale c'è chi vorrebbe trovare il gol della sicurezza senza però rischiare di subire il pareggio, e chi invece deve trovare il gol per riportare tutto in parità. 'Vince' la ricerca del doppio vantaggio che si concretizza al 69. La rete del Tottenham è di fatto inutile. Vince il Sheffield United per 3-1.



La rete di Sander Berge al 31° minuto ha portato il Sheffield United sul risultato di 1-0 alla fine della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo il divario si è ampliato portando il risultato sul 3-0 (reti di Lys Mousset e Oliver McBurnie rispettivamente al 69° e 84°), il Tottenham ha segnato il gol della bandiera al 90° minuto con Harry Kane.



Nel Sheffield United risolutivi gli assist forniti da Chris Basham, Enda Stevens e Berge in occasione delle reti. Il passaggio decisivo per la rete del Tottenham è stato di Son Heung-Min.



Nonostante la sconfitta, il Tottenham ha avuto il controllo del match: ha dominato il possesso palla (67%), ha effettuato più tiri (9-7), e ha battuto più calci d'angolo (6-1).



Gli ospiti hanno completato con successo più del doppio dei passaggi dell'avversario (524-206): si sono distinti Dier (84), Giovani Lo Celso (80) e Davinson Sánchez (71). Per i padroni di casa, Oliver Norwood è stato il giocatore più preciso con 26 passaggi riusciti.



Oliver McBurnie è stato il giocatore che ha tirato di più per il Sheffield United: 2 volte di cui 1 nello specchio della porta. Per il Tottenham è stato Harry Kane a provarci con maggiore insistenza concludendo 3 volte, di cui 1 nello specchio della porta.

Nel Sheffield United, l'attaccante McBurnie è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (19 sui 35 totali). Il difensore Eric Dier è stato invece il più efficace nelle fila del Tottenham con 12 contrasti vinti (22 effettuati in totale).





Sheffield United (3-5-2 ): D.Henderson, J.Robinson, C.Basham, J.Egan, E.Stevens, O.Norwood (Cap.), G.Baldock, B.Osborn, S.Berge, O.McBurnie, D.McGoldrick. All: Chris Wilder

A disposizione: R.Zivkovic, B.Sharp, P.Jagielka, L.Mousset, Kieron Freeman, S.Moore, J.Rodwell.

Cambi: L.Mousset <-> D.McGoldrick (63'), K.Freeman <-> O.McBurnie (91')



Tottenham (4-2-3-1 ): H.Lloris (Cap.), S.Aurier, E.Dier, D.Sánchez, B.Davies, Lucas Moura, S.Bergwijn, G.Lo Celso, Son Heung-Min, M.Sissoko, H.Kane. All: José Mourinho

A disposizione: O.Skipp, P.Gazzaniga, T.Ndombele, Dele Alli, Gedson Fernandes, E.Lamela, H.Winks, T.Alderweireld, J.Vertonghen.

Cambi: E.Lamela <-> S.Bergwijn (56'), T.Ndombele <-> S.Aurier (71'), B.Alli <-> M.Sissoko (71'), J.Vertonghen <-> B.Davies (81')



Reti: 31' Berge (Sheffield United), 69' Mousset (Sheffield United), 84' McBurnie (Sheffield United), 90' Kane (Tottenham).

Ammonizioni: O.Norwood, O.McBurnie



Stadio: Bramall Lane

Arbitro: Chris Kavanagh