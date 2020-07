Newcastle-West Ham 2-2

Finisce in pareggio la sfida tra Newcastle United e West Ham. Match ricco di gol che non ha tradito le attese della vigilia. Le due squadre non si sono risparmiate e lo spettacolo ne ha beneficiato. Ne è uscita una partita che ha visto attacchi protagonisti e difese a lungo sollecitiate.. La prima svolta della gara arriva al 4' con la rete del momentaneo 1-0 firmata da Michail Antonio. Le azioni da gol si susseguono con una certa continuità e non tardano ad arrivare altre segnature. Alla fine la rete di Jonjo Shelvey al 67° minuto su assist di Gayle fissa il punteggio sul definitivo 2-2 permettendo così al Newcastle United di evitare la sconfitta.



Dopo il vantaggio iniziale del West Ham in avvio di partita (Michail Antonio al 4°), il Newcastle United ha risposto pareggiando l'incontro con Miguel Almirón al 17°. Nel secondo tempo la rete di Tomas Soucek al 65° ha portato nuovamente in vantaggio il West Ham, mentre il gol di Shelvey al 67° ha firmato il 2-2 finale.



Nei 2 gol del Newcastle United risolutivi gli assist forniti da Emil Krafth e Dwight Gayle.



Nonostante il pareggio, il Newcastle United ha avuto il controllo del match: ha avuto un maggior possesso palla (57%) e ha battuto più calci d'angolo (6-4). Il West Ham ha avuto la meglio nel numero dei tiri totali (17-11).



I padroni di casa hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (423-291): si sono distinti Fernández (61), Shelvey (61) e Jamaal Lascelles (59). Per gli ospiti, Declan Rice è stato il giocatore più preciso con 44 passaggi riusciti.



Miguel Almirón è stato il giocatore che ha tirato di più per il Newcastle United: 4 volte di cui 1 nello specchio della porta. Per il West Ham è stato Tomas Soucek a provarci con maggiore insistenza concludendo 3 volte, di cui 2 nello specchio della porta.

Nel Newcastle United, il difensore Federico Fernández è stato il migliore dei suoi per contrasti vinti (9) perdendone soltanto uno. Il centrocampista Soucek è stato invece il più efficace nelle fila del West Ham con 11 contrasti vinti (20 effettuati in totale).





Newcastle United (4-2-3-1 ): M.Dubravka, J.Lascelles (Cap.), E.Krafth, J.Manquillo, F.Fernández, A.Saint-Maximin, M.Almirón, J.Shelvey, I.Hayden, Joelinton, D.Gayle. All: Steve Bruce

A disposizione: D.Yedlin, F.Schär, Matthew Longstaff, K.Darlow, A.Carroll, D.Rose, N.Bentaleb, M.Ritchie, V.Lazaro.

Cambi: N.Bentaleb <-> I.Hayden (43'), V.Lazaro <-> A.Saint-Maximin (69'), M.Ritchie <-> D.Gayle (70'), A.Carroll <-> J.Apolinário de Lira (81')



West Ham (4-2-3-1 ): L.Fabianski, A.Cresswell, R.Fredericks, I.Diop, A.Ogbonna, P.Fornals, M.Lanzini, T.Soucek, J.Bowen, D.Rice (Cap.), M.Antonio. All: David Moyes

A disposizione: M.Noble, B.Johnson, J.Wilshere, Xande Silva, F.Balbuena, D.Randolph, A.Ajeti, A.Yarmolenko, A.Masuaku.

Cambi: M.Noble <-> M.Lanzini (57'), A.Yarmolenko <-> P.Fornals (75')



Reti: 4' Antonio (West Ham), 17' Almirón (Newcastle United), 65' Soucek (West Ham), 67' Shelvey (Newcastle United).

Ammonizioni: D.Gayle



Stadio: St. James' Park

Arbitro: Craig Pawson