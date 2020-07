Terribile colpo alla testa per il difensore del Bournemouth in uno scontro di gioco con Ben Davies del Tottenham. Il 29enne è stato subito soccorso ed è stato necessario l'ossigeno, rimasto a terra oltre 8 minuti privo di sensi prima di riprendere coscienza, portato negli spogliatoi e poi in ospedale per accertamenti. Emblematica l'espressione di Mourinho all'uscita del giocatore dal campo

