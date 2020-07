Norwich City-West Ham 0-4

Nel match valevole per la trentacinquesima giornata della Premier League, netta vittoria per il West Ham di David Moyes che si sbarazza senza problemi del Norwich City. Il primo gol arriva al minuto 11 con Antonio. Da lì in avanti è quasi un monologo con gli ospiti che alla fine vincono in maniera più che agevole per 4-0

E' stato un autentico show quello del West Ham che ha travolto il Norwich City. Il tasso tecnico differente si è visto eccome e alla fine il passivo, per la squadra di Farke è stato pesante. Il Norwich City ha provato a resistere ma il suo 4-2-3-1 è stato bucato più volte dall' attacco della squadra guidata da David Moyes. Partita indirizzata già al 11° minuto con il gol di Antonio che ha dato il via allo show della sua squadra. Per la formazione di Farke passivo pesante e giornata da dimenticare in fretta. Tra i migliori in campo nel 4-0 finale ci sono stati Michail Antonio che ha segnato la bellezza di 4 reti e Mark Noble.





Il West Ham ha chiuso il primo tempo in vantaggio 2-0 grazie alla doppietta di Antonio (11° e 46°). Nella ripresa il West Ham ha dilagato sulle ali dell'entusiasmo, affossando il Norwich City con altre 2 reti : Antonio (54°), Antonio (74°).



Partita sostanzialmente senza storia, con Lukasz Fabianski poco impegnato, autore di solo 2 parate nel corso di tutto il match.



A conferma del risultato finale, il West Ham ha avuto il controllo del match: ha effettuato più tiri totali (19-11), e ha battuto più calci d'angolo (6-1). Il Norwich City, invece, ha avuto un maggior possesso palla (51%).



I padroni di casa hanno completato con successo più passaggi dell'avversario (432-381): si sono distinti Ben Godfrey (75) e Klose (65). Per gli ospiti, Declan Rice è stato il giocatore più preciso con 52 passaggi completati.



Michail Antonio è stato il giocatore che ha tirato di più per il West Ham: 9 volte di cui 6 nello specchio della porta. Per il Norwich City è stato Mario Vrancic a provarci con maggiore insistenza concludendo 3 volte.

Nel West Ham, l'attaccante Antonio è stato il migliore dei suoi nei contrasti vinti (12 sui 21 totali) e ha contribuito al predominio della sua squadra nel dato percentuale complessivo (59%). Il difensore Timm Klose è stato invece il più efficace nelle fila del Norwich City con 6 contrasti vinti a fronte comunque di un numero superiore di confronti persi (8).





Norwich City (4-2-3-1 ): T.Krul, B.Godfrey, T.Klose, J.Lewis, M.Aarons, M.Vrancic, M.Stiepermann, A.Tettey (Cap.), E.Buendía, O.Hernández, T.Pukki. All: Daniel Farke

A disposizione: J.Martin, J.Drmic, T.Cantwell, T.Trybull, M.McGovern, K.McLean, L.Rupp, A.Idah, O.Duda.

Cambi: T.Cantwell <-> M.Stiepermann (69'), A.Idah <-> T.Pukki (69'), L.Rupp <-> E.Buendía (70'), J.Martin <-> O.Hernández (70')



West Ham (4-2-3-1 ): L.Fabianski, A.Cresswell, A.Ogbonna, R.Fredericks, I.Diop, M.Noble (Cap.), D.Rice, J.Bowen, T.Soucek, P.Fornals, M.Antonio. All: David Moyes

A disposizione: A.Masuaku , A.Ajeti, S.Haller, A.Yarmolenko, D.Randolph, B.Johnson, J.Wilshere, F.Balbuena, M.Lanzini.

Cambi: J.Wilshere <-> M.Noble (77'), S.Haller <-> M.Antonio (78'), A.Yarmolenko <-> J.Bowen (83'), A.Masuaku <-> P.Fornals (83')



Reti: 11' Antonio, 46' Antonio, 54' Antonio, 74' Antonio.

Ammonizioni: M.Stiepermann



Stadio: Carrow Road

Arbitro: Kevin Friend