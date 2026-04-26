FA Cup, il Chelsea batte il Leeds 1-0: la finale sarà contro il Manchester City

Un gol di Enzo Fernandez nel primo tempo vale la finale di FA Cup al Chelsea . Gli uomini di Calum McFarlane, nominato allenatore ad interim fino a fine stagione dopo l'esonero di Liam Rosenior, battono il Leeds in semifinale : il 16 maggio a Wembley si giocheranno il trofeo contro il Manchester City , squadra che McFarlane aveva già fermato sull'1-1 in campionato lo scorso gennaio quando era subentrato ad Enzo Maresca.

La cronaca della partita

Il Chelsea prende subito il controllo del gioco e al 23' il capitano Enzo Fernandez sblocca la sfida con un colpo di testa su cross di Pedro Neto. Nel secondo tempo il Leeds aumenta l'intensità, andando vicino al pareggio con Stach e Calvert-Lewin, ma il Chelsea mantiene il vantaggio fino alla fine grazie alle parate provvidenziali di Robert Sanchez. Fra meno di un mese i 'Blues' avranno la possibilità di riscattare una stagione burrascosa aggiungendo un trofeo in bacheca dopo i due conquistati l'anno scorso (Conference League e Mondiale per Club).