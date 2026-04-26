FA Cup, il Chelsea batte il Leeds 1-0: la finale sarà contro il Manchester City

FA Cup, il Chelsea batte il Leeds 1-0: la finale sarà contro il Manchester Cityfa cup
Al Chelsea basta un gol di Enzo Fernandez al 23' per vincere 1-0 contro il Leeds e guadagnarsi la finale di FA Cup, in programma il 16 maggio a Wembley contro il Manchester City
CHELSEA-LEEDS 1-0
23' Fernandez
CHELSEA (4-2-3-1) Sanchez; Gusto, Chalobah, Tosin, Cucurella; Lavia (66' Santos), Caicedo; Neto, Fernandez, Garnacho (71' Palmer); Pedro (97' Delap). All. McFarlane
LEEDS (3-4-2-1) Perri; Justin (46' Rodon), Bijol, Struijk (46' Stach); Bogle, Ampadu, Tanaka (74' Nmecha), Gudmundsson; Aaronson (86' Longstaff), Okafor (74' Gnonto); Calvert-Lewin. All. Farke
Un gol di Enzo Fernandez nel primo tempo vale la finale di FA Cup al Chelsea. Gli uomini di Calum McFarlane, nominato allenatore ad interim fino a fine stagione dopo l'esonero di Liam Rosenior, battono il Leeds in semifinale: il 16 maggio a Wembley si giocheranno il trofeo contro il Manchester City, squadra che McFarlane aveva già fermato sull'1-1 in campionato lo scorso gennaio quando era subentrato ad Enzo Maresca.
La cronaca della partita
Il Chelsea prende subito il controllo del gioco e al 23' il capitano Enzo Fernandez sblocca la sfida con un colpo di testa su cross di Pedro Neto. Nel secondo tempo il Leeds aumenta l'intensità, andando vicino al pareggio con Stach e Calvert-Lewin, ma il Chelsea mantiene il vantaggio fino alla fine grazie alle parate provvidenziali di Robert Sanchez. Fra meno di un mese i 'Blues' avranno la possibilità di riscattare una stagione burrascosa aggiungendo un trofeo in bacheca dopo i due conquistati l'anno scorso (Conference League e Mondiale per Club).