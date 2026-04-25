Watford, Bove incontra piccolo fan con un problema cardiaco: "Ero furioso come te, ma..."WATFORD
Edoardo Bove e Nicolas, tifoso del Watford di 10 anni a cui è stata recentemente diagnosticata una malattia cardiaca, condividono le loro esperienze in una chiacchierata davvero emozionante pubblicata sui social e sul canale You Tube del club inglese. Il calciatore italiano: "Ero arrabbiato con il mio corpo, bisogna saper controllare la rabbia. Fondamentali famiglia e amici"
Una chiacchierata emozionante, un momento delicato che il Watford ha voluto e saputo raccontare attraverso i social network e il proprio canale You Tube. Edoardo Bove incontra e Nicolas, tifoso del Watford di 10 anni a cui è stata recentemente diagnosticata una malattia cardiaca. Il piccolo fan e il giocatore italiano ex Roma e Fiorentina, tornato in campo - in Championship - dopo i problemi cardiaci (il malore durante Fiorentina-Inter il 1° dicembre 2024) condividono le proprie esperienze in un dialogo dal quale abbiamo estrapolato alcuni passaggi. Nicolas è visibilmente emozionato dal contesto e dall'essere a pochi centimetri dal giocatore della sua squadra, ma Bove è straordinario nel metterlo a suo agio.
Bove sottolinea l'importanza della famiglia e degli amici
- Nicolas - Cosa ti ha motivato e mantenuto positivo?
- Edoardo - La mia famiglia, i miei amici. Tu hai degli amici?
- Nicolas - Sì.
- Edoardo - Stare con le persone che amo mi fa sempre sentire molto bene. Anche quando ci sono giorni difficili in allenamento, per esempio. Un'ottima domanda, l'hai scritta tu (scherza Bove, ndr)?
La rabbia e l'importanza di controllarla
- Nicolas - Ti sei arrabbiato e infuriato?
- Edoardo - Sì. Sono sincero, molte volte. Succederà, ma devi controllare tutto questo. Io sto imparando a controllarlo, non so ancora esattamente come si fa. A volte mi arrabbio, a volte mi rattristo. Ma le persone che mi stanno accanto mi danno consigli e suggerimenti su come posso migliorare. A te capita mai di arrabbiarti?
- Nicolas - Sì
- Edoardo - Quando?
- Nicolas - Quando mi è stata diagnosticata la malattia, con me stesso.
- Edoardo - Anche io ero arrabbiato con il mio corpo. Stare vicino alle persone che ti amano ti aiuta molto. Ma ti capisco, sei arrabbiato con chiunque al mondo e ti chiedi 'perché succede proprio a me?', 'perché non posso essere felice?'. Eppure ci sono molti modi per essere felici ed è questo che devi cerare di fare ogni giorno. E' difficile, si chiaro, io ogni giorno ero arrabbiato come te.
Bove al piccolo tifoso del Watford: "Sii sempre positivo"
- Nicolas - Che consiglio daresti a una persona con una patologia cardiaca?
- Edoardo - Questa è un'ottima domanda. Il mio consiglio per te è di cercare di essere sempre positivo. So che è difficile e lascia che la tua famiglia ti aiuti perché ero davvero arrabbiato.