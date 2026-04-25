Edoardo Bove e Nicolas, tifoso del Watford di 10 anni a cui è stata recentemente diagnosticata una malattia cardiaca, condividono le loro esperienze in una chiacchierata davvero emozionante pubblicata sui social e sul canale You Tube del club inglese. Il calciatore italiano: "Ero arrabbiato con il mio corpo, bisogna saper controllare la rabbia. Fondamentali famiglia e amici"

Una chiacchierata emozionante, un momento delicato che il Watford ha voluto e saputo raccontare attraverso i social network e il proprio canale You Tube. Edoardo Bove incontra e Nicolas, tifoso del Watford di 10 anni a cui è stata recentemente diagnosticata una malattia cardiaca. Il piccolo fan e il giocatore italiano ex Roma e Fiorentina, tornato in campo - in Championship - dopo i problemi cardiaci (il malore durante Fiorentina-Inter il 1° dicembre 2024) condividono le proprie esperienze in un dialogo dal quale abbiamo estrapolato alcuni passaggi. Nicolas è visibilmente emozionato dal contesto e dall'essere a pochi centimetri dal giocatore della sua squadra, ma Bove è straordinario nel metterlo a suo agio.