Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

In programma la 34^ giornata di Premier League mentre in Ligue 1 e in Bundesliga si disputa la 31^giornata di campionato. In diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 24, a lunedì 27 aprile in scena la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca, la Ligue 1 francese e la Barclays Women’s Super League inglese.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra prosegue la 34^ giornata di Premier League con altre sette partite: venerdì alle 21 in campo Sunderland-Nottingham Forest (Sky Sport Calcio). Sabato in programma cinque match: alle 13.30 Fulham-Aston Villa (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K), alle 16 Liverpool-Crystal Palace (Sky Sport Calcio), Wolverhampton-Tottenham (Sky Sport 251) e West Ham-Everton (Sky Sport 252), alle 18.30 sarà la volta di Arsenal-Newcastle (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K). Lunedì alle 21 chiude la giornata inglese Manchester United-Brentford (Sky Sport Arena).

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per la 31^ giornata di Bundesliga. Si parte oggi, alle 20.30 su Sky Sport 251, con la sfida tra Lipsia e Union Berlino. Sabato doppio appuntamento su Sky Sport Max: alle 15.30 Mainz-Bayern Monaco e alle 18.30 Amburgo-Hoffenheim. Domenica, alle 15.30 su Sky Sport Mix, il match Stoccarda-Werder Brema, mentre alle 17.30 la sfida Borussia Dortmund-Friburgo, da seguire in diretta streaming sul canale YouTube di Sky Sport.

LIGUE 1 – In Francia appuntamento con il trentunesimo turno di Ligue 1. Oggi alle 20.45 il match tra Brest e Lens su Sky Sport 252, mentre nella notte tra sabato 25 e domenica 26 sarà la volta di Angers-PSG in differita dalle 00.45 su Sky Sport Calcio. Domenica, alle 20.45 sempre su Sky Sport Calcio, da non perdere la sfida Olympique Marsiglia-Nizza.

BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE – Sabato 25 aprile in scena la Barclays Women’s Super League: alle 13 su Sky Sport 252 appuntamento al Broadfield Stadium con Brighton-Manchester City, con la telecronaca di Federico Zanon.

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale” condotto da Federica Lodi, che insieme a Paolo Ciarravano sabato e Paolo Di Canio domenica, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo.