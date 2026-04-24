Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

Premier League, Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOWguida tv
In programma la 34^ giornata di Premier League mentre in Ligue 1 e in Bundesliga si disputa la 31^giornata di campionato. In diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport
Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 24, a lunedì 27 aprile in scena la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca, la Ligue 1 francese e la Barclays Women’s Super League inglese.
PREMIER LEAGUE - In Inghilterra prosegue la 34^ giornata di Premier League con altre sette partite: venerdì alle 21 in campo Sunderland-Nottingham Forest (Sky Sport Calcio). Sabato in programma cinque match: alle 13.30 Fulham-Aston Villa (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K), alle 16 Liverpool-Crystal Palace (Sky Sport Calcio), Wolverhampton-Tottenham (Sky Sport 251) e West Ham-Everton (Sky Sport 252), alle 18.30 sarà la volta di Arsenal-Newcastle (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K). Lunedì alle 21 chiude la giornata inglese Manchester United-Brentford (Sky Sport Arena).
BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per la 31^ giornata di Bundesliga. Si parte oggi, alle 20.30 su Sky Sport 251, con la sfida tra Lipsia e Union Berlino. Sabato doppio appuntamento su Sky Sport Max: alle 15.30 Mainz-Bayern Monaco e alle 18.30 Amburgo-Hoffenheim. Domenica, alle 15.30 su Sky Sport Mix, il match Stoccarda-Werder Brema, mentre alle 17.30 la sfida Borussia Dortmund-Friburgo, da seguire in diretta streaming sul canale YouTube di Sky Sport.
LIGUE 1 – In Francia appuntamento con il trentunesimo turno di Ligue 1. Oggi alle 20.45 il match tra Brest e Lens su Sky Sport 252, mentre nella notte tra sabato 25 e domenica 26 sarà la volta di Angers-PSG in differita dalle 00.45 su Sky Sport Calcio. Domenica, alle 20.45 sempre su Sky Sport Calcio, da non perdere la sfida Olympique Marsiglia-Nizza.
BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE – Sabato 25 aprile in scena la Barclays Women’s Super League: alle 13 su Sky Sport 252 appuntamento al Broadfield Stadium con Brighton-Manchester City, con la telecronaca di Federico Zanon.
Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale” condotto da Federica Lodi, che insieme a Paolo Ciarravano sabato e Paolo Di Canio domenica, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo.
Premier League, il programma della 34^ giornata
OGGI 24 APRILE
Alle 21
- SUNDERLAND-NOTTINGHAM FOREST, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Paolo Ciarravano
SABATO 25 APRILE
Alle 13.30
- FULHAM-ASTON VILLA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
- telecronaca Nicola Roggero
Alle 16
- LIVERPOOL-CRYSTAL PALACE, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Massimo Marianella
- WOLVERHAMPTON-TOTTENHAM, in diretta su Sky Sport 251
- telecronaca Nicolò Ramella
- WEST HAM-EVERTON, in diretta su Sky Sport 252
- telecronaca Matteo Marceddu
- Alle 18.30
- ARSENAL-NEWCASTLE, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
- telecronaca Federico Zancan
LUNEDÌ 27 APRILE
Alle 21
- MANCHESTER UNITED-BRENTFORD, in diretta su Sky Sport Arena
- telecronaca Paolo Ciarravano
Bundesliga, il programma della 31^ giornata
OGGI 24 APRILE
Alle 20.30
- LIPSIA-UNION BERLINO, in diretta su Sky Sport 251
- telecronaca Pietro Nicolodi
SABATO 25 APRILE
Alle 15.30
- MAINZ-BAYERN MONACO, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Pietro Nicolodi
Alle 18.30
- AMBURGO-HOFFENHEIM, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Christian Giordano
DOMENICA 26 APRILE
Alle 15.30
- STOCCARDA-WERDER BREMA, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Paolo Ciarravano
Alle 17.30
- BORUSSIA DORTMUND-FRIBURGO, in diretta su Canale YouTube Sky Sport
- telecronaca Pietro Nicolodi
Ligue 1, il programma della 31^ giornata
OGGI 24 APRILE
Alle 20.45
- BREST-LENS, in diretta su Sky Sport 252
- telecronaca Gianluigi Bagnulo
NOTTE SABATO 25-DOMENICA 26 APRILE
Alle 00.45 (differita)
- ANGERS-PSG, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Paolo Redi
DOMENICA 26 APRILE
Alle 20.45
- OLYMPIQUE MARSIGLIA-NIZZA, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Massimo Marianella
BARCLAYS WOMEN'S SUPER LEAGUE
SABATO 25 APRILE
Alle 13
- BRIGHTON-MANCHESTER CITY, in diretta su Sky Sport 252
- telecronaca Federico Zanon