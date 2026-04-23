Il Tottenham prova a reagire alla crisi e cerca uno psicologo per la prima squadra. L'annuncio è comparso su LinkedIn mentre gli Spurs, 18° in Premier League, sono a -2 dalla salvezza e senza vittorie da 15 partite. Una scelta che fa seguito anche allle parole del nuovo allenatore De Zerbi che aveva chiesto un cambio di mentalità per uscire da una situazione sempre più delicata

Il Tottenham in crisi cerca di evitare la retrocessione in Championship. In questa direzione anche la decisione del club di pubblicare su LinkedIn un annuncio per inserire uno psicologo all’interno dello staff della prima squadra, dopo aver già aperto una posizione simile per il settore femminile. La figura richiesta, come si legge nell'annuncio, dovrà fornire supporto individuale ai giocatori, lavorare con lo staff tecnico e contribuire allo sviluppo di una cultura basata sulla performance mentale. Il profilo cercato è quello di un professionista capace di operare ad alto livello, costruendo fiducia con squadra e allenatore. La decisione arriva in un momento complicatissimo: il Tottenham è in zona retrocessione, a -2 dalla salvezza, senza vittorie da 15 partite. Da quando De Zerbi è arrivato in panchina, a fine marzo, è arrivato un punto in due gare e proprio il tecnico italiano aveva indicato nella mentalità uno dei problemi principali: "Ho detto ai ragazzi di essere forti, di seguirmi ancora e ancora perché voglio aiutarli. Possono cambiare mentalità perché questa è la parte più importante". Ora il club prova a intervenire anche fuori dal campo, nel tentativo di cambiare rotta e salvare la stagione.