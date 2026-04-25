FA Cup, City in finale: ribalta il Southampton 2-1

Con la pressione data dalla vittoria dell'Arsenal in Premier League con i Gunners che battono 1-0 il Newcastle e tornano momentaneamente (con una gara in più), in vetta alla classifica, il Manchester City conquista la finale di FA Cup battendo, in rimonta, 2-1 il Southampton al termine di una gara equilibrata e con un finale entusiasmante. Dopo un primo tempo in cui persiste l'equilibrio, nella ripresa il match si stappa: il City accelera e colleziona, in sequenza, tre occasioni da gol: Marmoush calcia alto da due passi, Peretz salva su Savinho, poi doppia conclusione di Cherki respinta e Reijnders manda fuori.



In contropiede il Southampton trova la rete del vantaggio al 79' con un bellissimo tiro a giro di Azaz. La rete subita scuote il City che si riversa in attacco e all'82' trova il pari con Doku: Reijnders serve l'attaccante dei Citizens che calcia, palla deviata che beffa Peretz. Ancora City nel finale e all'87' arriva il gol qualificazione: la sponda è di Doku per Nicolas Gonzalez che da fuori area la mette ancora alle spalle di Peretz. Il City è in finale, se la vedrà con la vincente di Chelsea-Leeds.