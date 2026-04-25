FA Cup, City in finale: ribalta il Southampton 2-1

FA Cup, il Manchester City vola in finale: Southampton rimontato e battuto 2-1fa cup
Nel giorno in cui l'Arsenal torna in testa (con una gara in più) in Premier League, il Manchester City conquista la finale di FA Cup. La squadra di Guardiola riesce ad avere la meglio in un match complicatissimo contro il Southampton battuto 2-1 in rimonta. Succede tutto nel finale: Saints in vantaggio al 79' con Azaz, in 5', tra l'82' e l'87' Doku e Gonzalez la ribaltano. City in finale contro la vincente di Chelsea-Leeds
MANCHESTER CITY-SOUTHAMPTON 2-1
79' Azaz (S), 82' Doku (M), 87' N. Gonzalez (C)
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Trafford; Matheus Nunes, Stones, Aké, Ait-Nouri (72' Nico O'Reilly); Nicolás González Iglesias, Kovacic (58' Doku); Cherki, Reijnders (86' Bernardo Silva), Foden (58' Savinho); Marmoush (72' E.B. Haaland). All: Guardiola.
SOUTHAMPTON (4-2-3-1): Daniel Peretz; Bree (89' Archer), Harwood-Bellis, N. Wood, Welington (76' Matsuki); Bragg (61' Shea Charles), Jander; Fellows (89' Edozie), Azaz, Léo Scienza; Ross Stewart (61' Larin). All. Eckert.
Con la pressione data dalla vittoria dell'Arsenal in Premier League con i Gunners che battono 1-0 il Newcastle e tornano momentaneamente (con una gara in più), in vetta alla classifica, il Manchester City conquista la finale di FA Cup battendo, in rimonta, 2-1 il Southampton al termine di una gara equilibrata e con un finale entusiasmante. Dopo un primo tempo in cui persiste l'equilibrio, nella ripresa il match si stappa: il City accelera e colleziona, in sequenza, tre occasioni da gol: Marmoush calcia alto da due passi, Peretz salva su Savinho, poi doppia conclusione di Cherki respinta e Reijnders manda fuori.
In contropiede il Southampton trova la rete del vantaggio al 79' con un bellissimo tiro a giro di Azaz. La rete subita scuote il City che si riversa in attacco e all'82' trova il pari con Doku: Reijnders serve l'attaccante dei Citizens che calcia, palla deviata che beffa Peretz. Ancora City nel finale e all'87' arriva il gol qualificazione: la sponda è di Doku per Nicolas Gonzalez che da fuori area la mette ancora alle spalle di Peretz. Il City è in finale, se la vedrà con la vincente di Chelsea-Leeds.