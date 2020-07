I ragazzi di Klopp vengono fermati dal Burnley ad Anfield, laddove avevano sempre vinto. Successo fondamentale in ottica salvezza per il Watford, che rimonta il Newcastle. Retrocede il Norwich, travolto dal West Ham. I risultati della 35^giornata

Premier League in campo con le prime partite della 35^giornata. Ad aprire le danze sono state Watford e Newcastle, con la vittoria per 2-1 della squadra di casa grazie alla doppietta di Deeney, che rimonta la rete inziale di Gayle. Successo fondamentale per la squadra di Pearson, che si porta così a quota 34 punti, sei in più del Bournemouth terzultimo, anche se quest'ultimo deve ancora giocare la sua partita. Devastante Michail Antonio sul campo del Norwich, spazzato via con 4 gol proprio dell'attaccante classe 1990. Retrocede matematicamente la squadra di Farke, ultima a 21 punti e capace di vincere solo cinque volte in 35 giornate. Stop del Liverpool, già campione d'Inghilterra. I ragazzi di Klopp sono stati fermati sull'1-1 dal Burnley ad Anfield, laddove i Reds avevano fatto bottino pieno (17 vittorie su 17).

23' Gayle (N), 52', 82' Deeney (W)

Watford (4-2-3-1) Foster; Femenia, Kabasele, Dawson, Masina; Capoue, Hughes; Sarr, Doucourè, Welbeck (92' Gray); Deeney (85' Cleverley). All. Pearson

Newcastle (4-4-1-1) Dubravka; Manquillo, Lascelles (87' Lazaro), Fernandez, Rose (79' Krafth); Saint-Maximin, Schar, Shelvey, Ritchie (72' Joelinton); Almiron; Gayle (78' Bentaleb). All. Bruce

Ammonizioni: Lascelles, Manquillo, Fernandez, Schar, Hughes

Norwich-West Ham 0-4 (Highlights)

11', 45'+1, 54', 74' Antonio

Norwich (4-2-3-1) Krul; Aarons, Godfrey, Klose, Lewis; Tettey, Vrancic (78' McLean); Buendia (70' Rupp), Stiepermann (69' Cantwell), Hernandez (70' Martin); Pukki (69' Idah). All. Farke

West Ham (4-2-3-1) Fabianski; Cresswell, Ogbonna (87' Balbuena), Diop, Fredericks; Rice, Soucek; Fornals (83' Masuaku), Noble (77' Wilshere), Bowen (83' Yarmolenko); Antonio (78' Haller). All. Moyes.

Ammoniti: Stiepermann

34' Robertson (L), 69' Rodriguez (S)

Liverpool (4-3-3) Alisson; Williams (69' Alexander Arnold), Gomez, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum (81' Oxlade-Chamberlain), Fabinho, Jones (69' Keita); Salah, Firmino, Manè. All Klopp

Burnley (4-4-2) Pope; Taylor, Tarkowski, Long, Bardsley; McNeil, Brownhill, Westwood, Pieters (65' Gudmundsson); Rodriguez, Wood (65' Vydra). All. Dyche

Ammoniti: Gomez, Bardsley, Pope