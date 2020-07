Man United-Southampton 2-2

Segnare una rete decisiva nei minuti di recuperò dà sempre una certa soddisfazione e l'episodio di oggi non farà eccezione. Un gol a tempo oramai scaduto di Obafemi ha salvato il Southampton dalla sconfitta. E' stato un pareggio sofferto quello maturato contro il Manchester United. La sfida è rimasta in bilico fino all'ultimo minuto con un assedio finale che ci ha regalato un pirotecnico pareggio per 2-2.



Dopo il vantaggio iniziale del Southampton (Stuart Armstrong al 12°), il Manchester United ha reagito e ribaltato il risultato. I gol di Marcus Rashford al 20° e di Anthony Martial al 23° minuto ha permesso al Manchester United di chiudere il primo tempo sul 2-1. Nel secondo tempo, il gol di Obafemi ha firmato il 2-2 finale al 96°.



Nei 2 gol del Manchester United decisivi gli assist forniti da Bruno Fernandes e Martial. Nei 2 gol del Southampton decisivi nelle azioni delle reti gli assist di Jan Bednarek e Nathan Redmond.



Nonostante il pareggio, il Southampton ha avuto il controllo del match: ha avuto un maggior possesso palla (52%), un numero maggiore di tiri totali (9-8) e ha battuto più calci d'angolo (4-6).



Bednarek (Southampton) è stato il migliore per numero di passaggi completati (64), superando in questa speciale classifica anche Harry Maguire, il più preciso nelle fila del Manchester United (53). Il giocatore del Southampton ha avuto la meglio anche nel dato relativo ai passaggi effettuati nella trequarti avversaria (5-2).



Anthony Martial è stato il giocatore che ha tirato di più per il Manchester United: 4 volte di cui 2 nello specchio della porta. Per il Southampton è stato Nathan Redmond a provarci con maggiore insistenza concludendo 2 volte, di cui 1 nello specchio della porta.

Nel Manchester United, il centrocampista Nemanja Matic pur senza brillare è stato il migliore dei suoi per contrasti vinti (10, ma con un numero uguale di duelli persi). L'attaccante Che Adams è stato invece il più efficace nelle fila del Southampton con 10 contrasti vinti (15 effettuati in totale).





Manchester United (4-2-3-1 ): D.de Gea, V.Lindelöf, L.Shaw, A.Wan-Bissaka, H.Maguire (Cap.), N.Matic, M.Greenwood, M.Rashford, P.Pogba, Bruno Fernandes, A.Martial. All: Ole Gunnar Solskjær

A disposizione: E.Bailly, S.McTominay, D.James, S.Romero, J.Mata, O.Ighalo, Andreas Pereira, Fred, B.Williams.

Cambi: F.Rodrigues de Paula Santos <-> P.Pogba (63'), B.Williams <-> L.Shaw (75'), D.James <-> M.Greenwood (84'), S.McTominay <-> B.Borges Fernandes (84')



Southampton (4-4-2 ): A.McCarthy, J.Bednarek, R.Bertrand, J.Stephens, K.Walker-Peters, N.Redmond, J.Ward-Prowse (Cap.), S.Armstrong, O.Romeu, D.Ings, C.Adams. All: Ralph Hasenhüttl

A disposizione: S.Long, P.Højbjerg, J.Vokins, A.Gunn, W.Ferry, M.Obafemi, J.Vestergaard, K.Danso, W.Smallbone.

Cambi: S.Long <-> C.Adams (64'), W.Smallbone <-> S.Armstrong (70'), M.Obafemi <-> O.Romeu (87')



Reti: 12' Armstrong (Southampton), 20' Rashford (Manchester United), 23' Martial (Manchester United), 96' Obafemi (Southampton).

Ammonizioni: A.Wan-Bissaka, J.Ward-Prowse, J.Stephens, K.Walker-Peters



Stadio: Old Trafford

Arbitro: Chris Kavanagh