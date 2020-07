Colpo Arsenal col Liverpool, scatto Europa Spurs

Il risultato più sorprendente del mercoledì di Premier League è sicuramente quello di Arsenal-Liverpool. Tiri 3 a 24. Gol 2 a 1. Anche con la complicità di un paio di pasticci in costruzione degli uomini di Klopp (soprattutto van Dijk e Alisson) i gunners conquistano tre punti che lasciano vive le speranze europee. Il sesto posto è a -3, il settimo (che potrebbe valere la qualificazione in base ai risultati dell'FA Cup) è a -2, rappresentato dal Tottenham di Mourinho che batte a sua volta 3-1 il Newcastle grazie alla doppietta di Kane. Per l'uragano gol numero 200 in carriera (184 con gli Spurs) in 350 partite giocate ma, nonostante solo Liverpool e City abbiano vinto più partite in Premier dall'arrivo di Mou nel nord di Londra, la qualificazione Champions è ormai lontanissima per gli Spurs. E sfumerebbe aritmeticamente in caso di vittorie per Manchester United e Leicester in questo turno.