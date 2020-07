Il Manchester City può sorridere, e con lui Guardiola e tutti i suoi tifosi: la Champions League è salva . Lo spettro dell’esclusione per due stagioni dalle manifestazioni europee prospettato dalla decisione dell'Organo di Controllo Finanziario per Club (CFCB) dello scorso 14 febbraio a causa del mancato rispetto dei paletti del fair play finanziario è stato dissolto dalla decisione del Tribunale arbitrale internazionale dello sport (TAS) di Losanna, che dopo aver passato al vaglio il ricorso della società dello sceicco Mansur bin Zayd Al Nahyan ha deciso di annullare la squalifica per due stagioni e di ridurre di un terzo la multa , che dai 30 milioni di euro iniziali è scesa a 10 milioni, con la motivazione che "Il Manchester City non ha mascherato i suoi contratti di sponsorizzazione". Salva la Champions, dunque. Ma salvo anche e soprattutto il mercato della squadra di Guardiola, che avrebbe certamente risentito della mancata partecipazione alle coppe europee (ad esempio la permanenza di De Bruyne sarebbe stata a forte rischio con la conferma della squalifica).

Perché era stato squalificato il City

La squalifica era stata decisa sulla base di alcune informazioni pervenute alla Uefa in base alle quali si era arrivati alla conclusione, evidente poi smontata dal Tas, che i soldi degli sponsor arrivassero da soggetti riconducibili alla proprietà stessa. In pratica, secondo l'accusa della CFCB, le sponsorizzazioni del Manchester City non venivano pagate da veri sponsor, ma da società che erano riferibili al principale azionista del club, che in questo modo faceva entrare soldi aggirando le regole del Fair Play Finanziario, secondo il quale l’azionista o il proprietario possono mettere dei soldi nella società solo entro certi limiti. Poi, come detto, l'appello e la decisione odierna del Tas. Che Guardiola, come si può sentire dall'intervista pubblicata in questo pezzo, sperava potesse benevola come poi è stata.